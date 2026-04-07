Απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο στον Kanye West, ο οποίος αναμενόταν να είναι πρώτο όνομα στο μουσικό φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο τον Ιούλιο, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ τα τελευταία χρόνια, γνωστοποίησε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών στο BBC.

Ο 48χρονος West υπέβαλε αίτηση για Ηλεκτρονική Άδεια Ταξιδιού (ETA) τη Δευτέρα για να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών. Η αίτησή του απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι «η παρουσία του δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον», πρόσθεσε το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Ο West, πλέον γνωστός ως Ye, έχει επικριθεί στο παρελθόν για αντισημιτικά σχόλια και για εγκώμια του ναζισμού, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αποκλεισμό των λογαριασμών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών του στο X.

Ανένδοτη η κυβέρνηση Στάρμερ

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης έρχεται από πιέσεις που δεχόταν να μην επιτρέψει στον Αμερικανό ράπερ να εισέλθει στην χώρα.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η απόφαση να προσκληθεί στο φεστιβάλ ο West ήταν «βαθιά ανησυχητική».

Kanye West should never have been invited to headline Wireless. This government stands firmly with the Jewish community, and we will not stop in our fight to confront and defeat the poison of antisemitism. We will always take the action necessary to protect the public and… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 7, 2026

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι οι ενέργειες του ράπερ δεν είναι απλώς μια χούφτα «άστοχων σχολίων», αλλά «ένα μοτίβο συμπεριφοράς – η κυκλοφορία ενός τραγουδιού με τίτλο “Heil Hitler” η επικόλληση αυτού του συνθήματος σε μπλουζάκια και στη συνέχεια η χρήση της διπολικής διαταραχής ως δικαιολογία».

Ακυρώνεται το φεστιβάλ

Μεγάλες εταιρείες απέσυραν τις χορηγίες τους στο Wireless Festival λόγω της παρουσίας του West, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ακύρωση του event.

As a result of the Home Office banning YE from entering the United Kingdom, Wireless Festival has been forced to cancel. All ticket holders will recieve an automatic full refund. pic.twitter.com/nNCqUXNU6t — Wireless Festival (@WirelessFest) April 7, 2026

Ζητά «συγχώρεση» από την εβραϊκή κοινότητα

Ο ίδιος προσφέρθηκε σήμερα να συναντηθεί με την εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας, σε απάντηση στις αντιδράσεις εναντίον του στην εμφάνισή του στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

«Ο μόνος μου στόχος είναι να έρθω στο Λονδίνο και να παρουσιάσω ένα σόου αλλαγής, φέρνοντας ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσω της μουσικής», είπε. «Θα ήμουν ευγνώμων για την ευκαιρία να συναντηθώ αυτοπροσώπως με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να ακούσω», είπε. «Ξέρω ότι τα λόγια δεν αρκούν – θα πρέπει να δείξω αλλαγή μέσω των πράξεών μου. Αν είστε ανοιχτοί, είμαι εδώ», συμπλήρωσε.

Ο Ye έχει κάνει συναυλίες στις ΗΠΑ και την Πόλη του Μεξικού φέτος, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αυστραλία τον περασμένο Ιούλιο, αφού κυκλοφόρησε το “Heil Hitler”, ένα τραγούδι θαυμασμού του ναζισμού. Διαφήμισε επίσης ένα μπλουζάκι με σβάστικα προς πώληση στην ιστοσελίδα του.

Just a slither of Kanye Wests wrongdoings… – said he is a nazi

– said he loves Hitler

– made nazi merch

– made a song praising Hitler

– wore a “white lives matter” shirt with Candace Owens

– plethora of MAGA/Trump praise

– was sued by George Floyds family after claiming he died… pic.twitter.com/SLzBa1dnlB — ry (@RyanNice) April 6, 2026



Τον Ιανουάριο, δημοσίευσε μια ολοσέλιδη καταχώρηση στην Wall Street Journal ζητώντας συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε μια αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για προηγούμενες εκφράσεις θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ και τη χρήση εικόνων με σβάστικα.