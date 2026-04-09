«Μαγγελάνος» (Magellan)

Παραγωγή: Φιλιππίνες/ Ισπανία /Πορτογαλία/ Ταϊβάν/ Γαλλία, 2025

Σκηνοθεσία: Λαβ Ντίαζ

Λαβ Ντίαζ Πρωταγωνιστεί ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ

Παρακολουθώντας αυτή την ταινία που επιστρέφει στην ζωή και τις περιπέτειες του Πορτογάλου θαλασσοπόρου – εξερευνητή Φερδινάνδου Μαγγελάνου (1480 – 1521), δεν αργείς να αντιληφθείς ότι ουδεμία σχέση έχει με τις περισσότερες ταινίες αυτού του τύπου. Όπως όλες οι ταινίες του Φιλιππινέζου auteur Λαβ Ντίαζ, ο «Μαγγελάνος» του έχει μια κινηματογραφική «γλώσσα» που στηρίζεται κατά πολύ στον ποιητικό λόγο, στον μινιμαλισμό, στην εσωτερικότητα και στην αισθητική της εικόνας.

Ετη φωτός μακριά από τα λαμπρά έπη όπως το πομπώδες και σπάταλο «1492: Χριστόφορος Κολόμβος» (1991) του Ρίντλεϊ Σκοτ με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ στον ρόλο του Ισπανού θαλασσοπόρου και κατακτητή Χριστόφορου Κολόμβου και πιο κοντά στο σπουδαίο φιλμ του Βέρνερ Χέρτζογκ «Αγκίρε η μάστιγα του θεού». Γιατί το σινεμά του Ντίαζ δίνει ελάχιστη σημασία στην αφήγηση με την κλασική έννοια του όρου.

Προτεραιότητα εδώ έχει η ελλειπτικότητα, ενώ οι σιωπές κυριαρχούν του λόγου. Ενας παράξενος μυστικισμός «βγαίνει¨μέσα από τα τεράστιας διάρκειας μονοπλάνα του Ντίαζ που σε οδηγούν κατευθείαν στην καρδιά της ομορφιά αλλά και του τρόμο της άγριας φύσης.

Ακόμα και το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας, ο Μαγγελάνος, τον οποίο υποδύεται ο μεξικανός ηθοποιός Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, δεν παρουσιάζει τίποτα το ηρωικό, τίποτα άξιο θαυμασμού, όπως συνήθως πρεσβεύουν οι ήρωες τέτοιου τύπου βιογραφιών. Θα έλεγα μάλιστα ότι συμβαίνει το αντίθετο. Στο μεγαλύτερο μέρος μιας ούτως ή άλλως πολύ μεγάλης σε διάρκεια ταινίας (ο «Μαεγγελάνος» πλησιάζει σχεδόν τις τρεις ώρες), βλέπουμε τον θαλασσοπόρο να συμπεριφέρεται σαν ένα πλήρως υποταγμένο πιόνι της εξουσίας από την στιγμή που καταλήγει στα νησιά του Μαλαισιανού Αρχιπελάγους.

Τον τρέφει η ματαιοδοξία, ορισμένες φορές αγγίζει την παράνοια (για παράδειγμα θεωρεί ότι ανταρσία υπονομεύεται στο καράβι του), μπορεί να γίνει αδίστακτος (διατάζει τον αποκεφαλισμό δύο μελών του πληρώματος που συνελήφθησαν να συνουσιάζονται) και κάνει ότι περνά από το χέρι του για να υπηρετήσει «την απληστία του Πάπα» και να μεταδώσει τον χριστιανισμό όπου και με όποιον τρόπο μπορεί.

Ο Ντίαζ που υπογράφει τόσο την διεύθυνση φωτογραφίας (μαζί με τον Αρτουρ Τοτ με τον οποίο έκανε και το μοντάζ της ταινίας) παρακολουθεί τον Μαγγελάνο «στεγνά», απόμακρα και εντελώς αποστασιοποιημένα • ακόμα και το ταλαιπωρημένο πρόσωπο του, ίσα που διακρίνεται (είναι ένας από όλα τα πρόσωπα και όχι το πρόσωπο).

Τελικά, η μεγαλύτερη αξία αυτής της ταινίας βρίσκεται κυρίως στην γενικότερη όψη και την αισθητική της, μέσα στην οποία «βράζει» η παρακμή και η σαπίλα, σαν το μολυσμένο πόδι του Μαγγελάνου τον οποίο (στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας) βλέπουμε να περπατάει με μπαστούνι. Ο «Μαγγελάνος» είναι μια πέρα για πέρα βιωματική εμπειρία που μας θυμίζει ότι η αποστολή «μετάδοσης πολιτσιμού», εν τέλει δεν ήταν παρά ένα πλιάτσικο απολίτιστων.

Βαθμολογία: 3

Από την Δευτέρα του Πάσχα

Solo Mio

Παραγωγή: ΗΠΑ/ Ιταλία, 2025

Σκηνοθεσία: Τσαρλς και Ντάνιελ Κινάν

Τσαρλς και Ντάνιελ Κινάν Ηθοποιοί: Κέβιν Τζέιμς, Νικόλ Γκριμάουντο κ.α.

Μια ακόμα νέα ταινία θα αρχίσει προβάλλεται στις αίθουσες από την Δευτέρα του Πάσχα, στην οποία τον πρώτο λόγο έχουν η Ιταλία και ο «τετράγωνος» Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Τζέιμς, κατά βάση κωμικός με ενίοτε δραματικές πινελιές, εξαιρετικός όποτε καλείται να υποδυθεί ήρωες σε μια μόνιμη κατάσταση αμηχανίας, όπως εδώ.

Αποφασισμένος να μετατρέψει τον γάμο του σε μια αξέχαστη εμπειρία στην Ρώμη, o Ματ (Τζέιμς), καλόψυχος και γενικά ντροπαλός Αμερικανός εκπαιδευτικός, θα μείνει «κάγκελο» όταν η γυναίκα που επρόκειτο να παντρευτεί (Τζούλι Αν Μερει) εξαφανίζεται απροειδοποίητα. Εχει αφήσει μέσα στην εκκλησία ένα σημείωμα αποχαιρετισμού και την βέρα της και η προσπάθεια του Ματ να την βρει (η γυναίκα έχει παραμείνει στην Ιταλία) θα σημάνει μια σειρά από αλλόκοτα επεισόδια.

Ρόλο σε αυτά θα παίξουν δυο άλλα «προβληματικά» ζευγάρια Αμερικανών τουριστών (Κιμ Κόουτς, Αλισον Χάνιγκαν και Τζούναθαν Ρούμι, Τζούλι Τσέρντα) όπως και μια Ιταλίδα (Νικόλ Γκριμάουντο) που φλερτάρει με τον Ματ στο καφέ όπου εργάζεται.

Το αποτέλεσμα είναι ένας ανάλαφρο και πολύ ψυχαγωγικός κινηματογραφικός τουριστικός οδηγός της Ιταλίας, που θα μας μεταφέρει σε αρκετά σημεία της με χάιλαιτ (κλασικά και απολύτως προβλέψιμα) την Τοσκάνη, θα μας προσφέρει γεύσεις από ιταλικές νοστιμιές και μπόλικο εσπρέσο και θα μας κάνει να σκεφτούμε πόσο προσεκτικοί οφείλουμε να είμαστε με τους πορτοφολάδες στις ξένες χώρες (ιδίως όταν είναι τσούρμο παιδιών).

Βαθμολογία: 2 ½

*Πριν από την κινηματογραφική σας έξοδο, συνιστούμε επικοινωνία με την αίθουσα του ενδιαφέροντός σας, έτσι ώστε να σιγουρευτείτε ότι λειτουργεί κανονικά.