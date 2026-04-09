Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε σε δηλώσεις του μετά από ομιλία του στην Ουάσινγκτον πως η Συμμαχία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη αποστολή για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον της ζητηθεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.

Συμμετοχή του ΝΑΤΟ στα Στενά αν μπορεί να βοηθήσει βλέπει ο Ρούτε

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι «αν το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει, τότε προφανώς θα είναι εκεί», διευκρινίζοντας πάντως ότι οποιαδήποτε εμπλοκή θα εξεταστεί «βήμα προς βήμα».

Αναφερόμενος στις προσπάθειες για τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο, προτείνοντας τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού χωρών που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το ΝΑΤΟ παρέχει ήδη υποστήριξη στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΝΑΤΟ παρέχει ήδη «πρακτική υποστήριξη» στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως σε επίπεδο υποδομών και εφοδιαστικής υποστήριξης, ενώ στη συνεργασία συμμετέχουν και χώρες εκτός Συμμαχίας, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο Ρούτε παραδέχθηκε ότι ορισμένοι σύμμαχοι άργησαν να αντιδράσουν. Όπως είπε, η Ουάσινγκτον επέλεξε να μην ενημερώσει εκ των προτέρων τους εταίρους της για τις αρχικές επιθέσεις, προκειμένου να διατηρηθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Οι Σύμμαχοι κάνουν ό, τι ζητάει ο Τραμπ

Τόνισε πάντως ότι οι ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν σημαντική υποστήριξη στις ΗΠΑ, κυρίως μέσω στρατιωτικών βάσεων και υποδομών, υποστηρίζοντας ότι οι σύμμαχοι «κάνουν ό,τι ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ».

Ο Ρούτε που είχε συνάντηση με τον Τραμπ, σημείωσε επίσης ότι η συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν «πολύ ανοιχτή», ωστόσο παραδέχθηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος από την ανταπόκριση ορισμένων συμμάχων.

Χιούμορ εκ νέου για το «μπαμπάκας»

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε παλαιότερη δήλωσή του, στην οποία είχε αποκαλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «daddy» (μπαμπάκα). Όπως είπε, επρόκειτο για «γλωσσικό πρόβλημα», διευκρινίζοντας ότι δεν εννοούσε κυριολεκτικά κάτι τέτοιο. «Δεν τον αποκάλεσα μπαμπάκα μου, αλλά η λέξη έχει ιδιαίτερη χροιά και φαίνεται ότι θα με ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής μου», σχολίασε με χιούμορ.