Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκε να επιτίθεται εναντίον όσων διαρρέουν ψευδείς ισχυρισμούς που σχετίζονται με τη συμφωνία με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ακριβώς σε ποιους ισχυρισμούς αναφέρεται.

«Πολλές συμφωνίες, λίστες και επιστολές αποστέλλονται από ανθρώπους που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν. Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για καθαρούς απατεώνες, τσαρλατάνους και ακόμη χειρότερα», έγραψε ο Τραμπ.

«Υπάρχει μόνο μία ομάδα ουσιαστικών «ΣΗΜΕΙΩΝ» που είναι αποδεκτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτά θα τα συζητήσουμε πίσω από κλειστές πόρτες κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι τα ΣΗΜΕΙΑ που αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία συμφωνήσαμε για την εκεχειρία. Πρόκειται για κάτι λογικό και που μπορεί εύκολα να διευθετηθεί».

Στην ανάρτησή του, ωστόσο, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς είναι αυτά τα «ουσιαστικά σημεία» στα οποία αναφέρεται.

Νωρίτερα διαρροές από την αμερικανική κυβέρνηση είχαν εκφράσει την ενόχληση τους για ένα σχέδιο συμφωνίας που είχε διακινηθεί από μέσα ενημέρωσης και το οποίο αποδιδόταν στο Ιράν, τονίζοντας ότι πολλά από τα σημεία σε αυτό το κείμενο δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και ότι άλλα είναι τα όσα συμφωνήθηκαν.