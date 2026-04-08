Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της κρίσης με το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις και τις προοπτικές για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι η τηλεφωνική συνομιλία επικεντρώθηκε κυρίως στην εκεχειρία που ανακοινώθηκε από χθες το βράδυ στο πλαίσιο των εξελίξεων που σχετίζονται με το Ιράν, καθώς και στις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ξεκάθαρος ο Ερντογάν στο θέμα τήρησης της εκεχειρίας

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της εκεχειρίας και υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης της συγκυρίας για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Όπως δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας:

«Μετά από 40 ημέρες που ήταν εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες για ολόκληρο τον κόσμο, το παράθυρο ευκαιρίας δύο εβδομάδων που άνοιξε πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας και δεν πρέπει να δοθεί καμία ευκαιρία σε όσους επιχειρήσουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία».

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, σε συνεργασία με χώρες που χαρακτηρίζει «φίλες και αδελφές».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ερντογάν τόνισε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της στις προσπάθειες για λύση που διεξάγονται μαζί με φίλες και αδελφές χώρες, με επικεφαλής το Πακιστάν».