Ένοχος για τη δολοφονία της 7χρονης Αθένα Στραντ δήλωσε ο Τάνερ Χόρνερ, πρώην οδηγός της FedEx, σε μια υπόθεση που είχε σοκάρει τις ΗΠΑ, το 2022. Ο Χόρνερ παραδέχτηκε την ενοχή του για τον θάνατο του κοριτσιού, το οποίο εξαφανίστηκε από την αυλή του σπιτιού του, στο Πάρανταϊς του Τέξας, λίγο αφότου ο ίδιος είχε παραδώσει ένα πακέτο με κούκλες Barbie — το χριστουγεννιάτικο δώρο της μικρής.

Πλέον, οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν την ποινή του, με τις επιλογές να περιορίζονται ανάμεσα στην ισόβια κάθειρξη και τη θανατική ποινή.

«Ένας ιστός από ψέματα»

Κατά την έναρξη της δίκης, ο εισαγγελέας της κομητείας Γουάιζ, Τζέιμς Στέιντον, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ, χαρακτηρίζοντας τις αρχικές καταθέσεις του δράστη ως μια συνεχή αλυσίδα ψεμάτων.

«Το μόνο αληθινό πράγμα που είπε ο Τάνερ Χόρνερ στις αρχές ήταν ότι τη σκότωσε», τόνισε ο Στέιντον.

Ενώ ο δράστης ισχυρίστηκε αρχικά ότι χτύπησε κατά λάθος το κορίτσι με το φορτηγό του και την έπνιξε σε κατάσταση πανικού, τα στοιχεία δείχνουν μια πολύ πιο σκοτεινή εικόνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Αθένα ήταν σώα και αβλαβής όταν ο Χόρνερ την έβαλε στο όχημά του, λέγοντάς της: «Μην ουρλιάξεις, γιατί θα σε χτυπήσω».

Σοκαριστικά στοιχεία: Η άνιση μάχη της 7χρονης

Στο δικαστήριο προβλήθηκε μια φωτογραφία από την κάμερα του φορτηγού, που έδειχνε την Αθένα ζωντανή, γονατισμένη πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Ο εισαγγελέας προειδοποίησε τους ενόρκους ότι το υλικό που θα ακολουθήσει είναι «σκληρό», καθώς καταγράφεται η βία που άσκησε ένας άνδρας 115 κιλών πάνω σε ένα παιδί μόλις 30 κιλών.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα επιβεβαιώνουν τη φρίκη:

Βρέθηκε DNA του δράστη κάτω από τα νύχια του παιδιού, αποδεικνύοντας ότι η Αθένα πάλεψε για τη ζωή της.

DNA εντοπίστηκε σε σημεία που «δε θα έπρεπε ποτέ να βρεθούν σε ένα 7χρονο κορίτσι».

Η υπερασπιστική γραμμή και το «δώρο» που έγινε εφιάλτης

Ο δικηγόρος του Χόρνερ, αν και παραδέχτηκε ότι τα στοιχεία είναι «συντριπτικά και φρικτά», ζήτησε από τους ενόρκους να επιλέξουν τα ισόβια δεσμά. Ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης του πάσχει από αυτισμό και ψυχικές ασθένειες, ενώ ανέφερε ότι η μητέρα του κατανάλωνε αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη και ο ίδιος είχε εκτεθεί σε μεγάλες ποσότητες μολύβδου.

Η μητριά της Αθένα, Άσλεϊ Στραντ, κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια ότι το πακέτο που παρέδωσε ο Χόρνερ περιείχε μια συλλογή Barbie με τίτλο «Μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις». Περιέγραψε την επτάχρονη ως ένα παιδί που αγαπούσε να τρέχει ελεύθερο στην εξοχή, μια ελευθερία που κόπηκε βίαια από τον άνθρωπο που έφτασε στην πόρτα τους για να φέρει χαρά.