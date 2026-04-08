Σε ιδιαίτερα βαρύ και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών. Μετά την τελετή ακολούθησε αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Το «παρών» έδωσαν πολιτικά πρόσωπα και φίλοι της οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς και οι Νίκος Φίλης, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Νάσος Ηλιόπουλος, μαζί με πολλούς ακόμη που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα.

Ο γιος της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Βασίλης Ρίζος ήταν πολιτικός μηχανικός, πατέρας ενός παιδιού και ενεργός πολιτικά στον χώρο της Αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Εικόνες από το τελευταίο Αντίο του Βασίλη Ρίζο

Ποιος ήταν ο Βασίλης Ρίζος

Ο Βασίλης Ρίζος γεννήθηκε και ζούσε στο Πολύγωνο, στο 7ο διαμέρισμα της Αθήνας. Ηταν πατέρας ενός γιου 14 χρονών. Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, με bachelor από το Λονδίνο. Ελεύθερος επαγγελματίας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχν Ανωτάτων Σχολών/ Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων.

Από το γυμνάσιο εμπλεκόταν με κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις για το δημόσιο χώρο όπως το Πάρκο Βενιζέλου. Και αργότερα με ζητήματα που αφορούν το αστικό σχεδιασμό, την επανάχρηση κτιρίων και την αστική επίπλωση.

2012-17: μέλος, και 2017-18: Συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους» με σημαντική συμβολή στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

2018-19: μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», υπεύθυνος του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που ολοκληρώθηκε με τα τεύχη δημοπράτησης του.

2019: υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη.

2019-23:συνεργασία σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

2021- σήμερα: μέλος ΔΣ Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων με μεγάλη δράση σε ζητήματα γειτονιάς και πόλης.