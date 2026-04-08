Με τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη του 2026 «υποδέχτηκε» το χρηματιστήριο Αθηνών την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε ένα ράλι ανόδου που προσέθεσε στον γενικό δείκτη 140 μονάδες, «σβήνοντας» στην ουσία και τη «ζημιά» της γεωπολιτικής αναταραχής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 6,58% στις 2.285,92 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.146,62 μονάδων (+0,09%) και 2.285,92 μονάδων (+6,58%). Ο τζίρος ανήλθε στα 525,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 97,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,7 εκατ. τεμάχια αξίας 30 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 7,03% στις 5.828,97 μονάδες, ενώ στο +3,40% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.746,35 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 10,71% στις 2.650,62 μονάδες.

Εκτόνωση

Με ένα ισχυρό άλμα άνω των 140 μονάδων, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε σήμερα να «σβήσει» πλήρως τις απώλειες που είχαν προκαλέσει οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιστρέφοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τις 20 Φεβρουαρίου. Καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος αποτέλεσε η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησε να αναστείλει για δύο εβδομάδες τα προγραμματισμένα πλήγματα σε ιρανικές υποδομές.

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επήλθε το βράδυ της 7ης Απριλίου, έπειτα από την απειλή για κλιμάκωση εφόσον δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα παύσει τις αμυντικές επιχειρήσεις και θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά, υπό συγκεκριμένους όρους συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις.

Η κίνηση της αγοράς όμως, όπως και των υπολοίπων αγορών διεθνώς, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις τείνουν να προκαλούν βραχύβιες αναταράξεις, χωρίς να ανατρέπουν τη βασική τάση. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και στις πιο πιεσμένες φάσεις της γεωπολιτικής κρίσης, η ελληνική αγορά επέδειξε αξιοσημείωτες αντοχές, διατηρώντας ως «άμυνα» το όριο των 2.000 μονάδων. Έτσι, με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης, το ΧΑ βρέθηκε με σαφώς καλύτερο σημείο εκκίνησης.

Καθοριστικό ρόλο για τη συνέχιση της θετικής τάσης αναμένεται να διαδραματίσει η ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ασφαλής διέλευση, εκτιμάται ότι θα κλείσει σταδιακά η «παρένθεση» της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που κυριάρχησε τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, οι ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως οι δευτερογενείς επιπτώσεις της επί έξι εβδομάδες έντονης αναταραχής θα είναι αμελητέες, καθώς ήδη έχουν δημιουργηθεί σημαντικές πιέσεις σε κρίσιμους τομείς.

Στο επόμενο διάστημα, το βάρος αναμένεται να μετατοπιστεί από την άμεση αντίδραση των αγορών στην αποτίμηση των συνεπειών της κρίσης. Οι επενδυτές θα εξετάσουν τόσο τις επιπτώσεις σε επιμέρους επιχειρηματικούς κλάδους όσο και τις ευρύτερες συνέπειες για τις οικονομίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην έκταση των ζημιών σε κρίσιμες υποδομές στην περιοχή, είτε αυτές σχετίζονται με την προσφορά πετρελαίου είτε με την παραγωγή και διακίνηση βασικών βιομηχανικών μετάλλων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank σημείωσε άλμα 13,06%, με την Πειραιώς να κλείνει στο +12% και την ΕΛΧΑ στο +11,94%. Άνω του 10% ήταν η άνοδος σε Εθνική και Optima, η Eurobank κέρδισε 9,50%, με τις Metlen και Aegean να κλείνουν με κέρδη άνω του 8%.

Στο 7,39% έφτασε το άλμα της Βιοχάλκο, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν και Κύπρου να κλείνουν με κέρδη άνω του 6% και τις ΔΑΑ, Λάμδα και Coca Cola με άνοδο άνω του 4%. Η άνοδος σε Cenergy, Aktor, Jumbo, ΔΕΗ και Σαράντη ξεπέρασε το 3%, με τον ΟΤΕ και την ΕΥΔΑΠ να κλείνουν στο +2,77% και +2,17% αντίστοιχα.

Στο -0,36% περιόρισε την πτώση της στο τέλος η Motor Oil, αν και πιέστηκε ενδοσυνεδριακά, με την Allwyn, η οποία σήμερα διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο ειδικό μέρισμα των 0,80 ευρώ, να κλείνει στο -0,66%. Η Helleniq Energy έχασε 2,02%.