Ισχυρή είναι η ανοδική αντίδραση που εκδηλώνει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο μετά τη δεύτερη δοκιμασία των 2.000 μονάδων χτες, επιχειρεί να δημιουργήσει εκ νέου μια απόσταση ασφαλείας από το κρίσιμο τεχνικά επίπεδο του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,98% στις 2.046,68 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 31,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 6,3 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 2,05% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.185,11 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,78% στις 2.240,66 μονάδες.

Αντίδραση…

Πολύτιμη η σημερινή αντίδραση που εκδηλώνει το ΧΑ, με τον γενικό δείκτη να προσπαθεί για ακόμη μία φορά να απομακρυνθεί από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων. Υπενθυμίζεται ότι χτες βρέθηκε ενδοσυνεδριακά έως τις 1.998,66 μονάδες, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 23 Μαρτίου, είχαν «επισκεφτεί» ενδοσυνεδριακά τις 1.998,09 μονάδες.

Σε τεχνικό επίπεδο, λοιπόν, η ζώνη των 2.000 μονάδων αναδεικνύεται σε βασικό σημείο στήριξης για την αγορά, ενώ για να υπάρξει ουσιαστική σταθεροποίηση απαιτείται επαναφορά του δείκτη πάνω από την περιοχή των 2.030–2.050 μονάδων.

Προφανώς σήμερα βοηθά και η ειδησεογραφία από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Στο επίκεντρο παραμένει το δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά. Ουσιαστικά οι αγορές βλέπουν την προσπάθεια του Τραμπ να κλείσει το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ερμηνεύοντας το ως σημάδι επικείμενης αποκλιμάκωσης.

Ωστόσο, στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα στην ιδιαίτερα κρίσιμη ανακοίνωση από τον οίκο MSCI, αναφορικά με το ενδεχόμενο αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης τον προσεχή Αύγουστο.

Οι προσδοκίες σαφώς συγκλίνουν στο ότι ο MSCI θα ανακοινώσει την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία ανεπτυγμένων, παρά το ότι οι συνθήκες στη Λ. Αθηνών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, με την αγορά να έχει χάσει σημαντικό μέρος της κεφαλαιοποίησή της. Και ο βασικός λόγος αυτών των προσδοκιών ήταν η απόφαση του MSCI να επισπεύσει τη διαδικασία αξιολόγησης, ανοίγοντας νωρίτερα τη σχετική διαβούλευση και φέρνοντας επίσης νωρίτερα την απόφαση (σ.σ. η συνήθης πρακτική είναι η απόφαση να ανακοινώνεται τον Ιούνιο κάθε έτους).

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Helleniq Energy, Eurobank, Alpha Bank, ΕΛΧΑ και Πειραιώς σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 3%, ενώ άνω του 2% είναι η άνοδος σε Εθνική, Aegean, Cenergy, Jumbo και Κύπρου.

Τα κέρδη σε Allwyn, Τιτάν, Coca Cola, Optima Bank, ΔΕΗ, ΔΑΑ, Aktor, Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Βιοχάλκο ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Motor Oil, Metlen, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και Σαράντης.

Πηγή ΟΤ