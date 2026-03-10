Η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο τις αγορές ενέργειας αλλά και το παγκόσμιο ταξιδιωτικό τοπίο.

Μέσα σε λίγες ημέρες, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων εκτοξεύθηκαν, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κλάδο των αερομεταφορών, αναφέρει το Reuters. Αεροπορικές εταιρείες σε Ευρώπη, Ασία και Ωκεανία προχωρούν ήδη σε αυξήσεις τιμών, ενώ εξετάζουν αλλαγές στα δρομολόγια και στη διαχείριση των στόλων τους.

Η αντίδραση των αεροπορικών στην εκτόξευση των τιμών καυσίμων

Η απότομη αύξηση στις τιμές του jet fuel έχει φέρει σε δύσκολη θέση τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς τα καύσιμα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη τους μετά το εργατικό κόστος.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal, το κόστος του αεροπορικού καυσίμου αυξήθηκε δραματικά μέσα σε λίγες ημέρες εξαιτίας της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν και των επιπτώσεων στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Πριν από τα πρόσφατα στρατιωτικά πλήγματα, οι τιμές κινούνταν περίπου στα 85–90 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα όμως βρίσκονται ακόμη και μεταξύ 150 και 200 δολαρίων, γεγονός που προκαλεί σοβαρή αναστάτωση στον κλάδο των αερομεταφορών.

Αυξήσεις εισιτηρίων και αναθεώρηση σχεδίων

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ήδη αναπροσαρμογές τιμών. Η Air New Zealand προχώρησε σε αυξήσεις στα εισιτήρια οικονομικής θέσης: περίπου 10 δολάρια Νέας Ζηλανδίας για εσωτερικές πτήσεις, 20 για κοντινά διεθνή δρομολόγια και έως 90 για μεγάλες αποστάσεις. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανέστειλε την οικονομική της πρόβλεψη για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας.

Ανάλογες κινήσεις έγιναν και από άλλες εταιρείες, όπως η Qantas και η SAS, που ανακοίνωσαν προσωρινές αυξήσεις στους ναύλους ώστε να αντισταθμίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Οι διοικήσεις τους τονίζουν ότι τέτοιες αποφάσεις είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των πτήσεων.

Ανακατανομή δρομολογίων και νέες στρατηγικές

Παράλληλα, οι αεροπορικές επανεξετάζουν τη στρατηγική των δρομολογίων τους. Η Qantas εξετάζει το ενδεχόμενο να κατευθύνει περισσότερη χωρητικότητα προς την Ευρώπη, καθώς επιβάτες και εταιρείες προσπαθούν να αποφύγουν περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ή περιορισμοί στον εναέριο χώρο.

Οι αναταράξεις έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά τις πτήσεις μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Τα κλειστά τμήματα εναέριου χώρου και οι μεγαλύτερες διαδρομές έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα, με αποτέλεσμα οι τιμές των εισιτηρίων να αυξάνονται γρήγορα.

Φόβοι για ελλείψεις καυσίμων

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται μόνο στο κόστος. Η φινλανδική Finnair προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και τη διαθεσιμότητα καυσίμων. Παρότι η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει μεγάλο μέρος των αναγκών της μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), δεν αποκλείει προσωρινές δυσκολίες αν η σύγκρουση συνεχιστεί.

Την ίδια στιγμή, σημαντικοί εξαγωγείς καυσίμων, όπως το Κουβέιτ, αντιμετωπίζουν μειώσεις παραγωγής, γεγονός που εντείνει τις πιέσεις στην αγορά.

Αναστάτωση στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής

Η γεωπολιτική ένταση έχει δημιουργήσει και επιχειρησιακά προβλήματα στις πτήσεις. Σύμφωνα με υπηρεσίες παρακολούθησης πτήσεων, αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ντουμπάι χρειάστηκε προσωρινά να παραμείνουν σε αναμονή λόγω πιθανού κινδύνου πυραυλικής επίθεσης.

Παρότι οι πτήσεις τελικά πραγματοποιήθηκαν κανονικά, το περιστατικό δείχνει πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση.

Ένας κλάδος σε επιφυλακή

Οι μετοχές πολλών αεροπορικών εταιρειών σταθεροποιήθηκαν μετά από πρόσφατες πιέσεις, ωστόσο οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αν η κρίση παραταθεί, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι αυξήσεις στα εισιτήρια θα συνεχιστούν και ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη ζήτηση για ταξίδια τους επόμενους μήνες. Για την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, το κόστος καυσίμων εξελίσσεται για άλλη μια φορά στον καθοριστικό παράγοντα που μπορεί να ανατρέψει ολόκληρο τον σχεδιασμό της.

