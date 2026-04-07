Με δεύτερο μπλόκο στη διεθνή ναυσιπλοϊα απειλεί η Τεχεράνη, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρήσει «να καταστρέψει μέσα σε μια νύχτα το Ιράν» για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική προειδοποίηση αφορά τα εξίσου στρατηγικής σημασίας στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ, που συνδέουν τον Ινδικό Ωκεανό με την Ερυθρά Θάλασσα και με τη διώρυγα του Σουέζ. Μπαμπ Αλ Μαντέμπ σημαίνει στα αραβικά Πύλη των Δακρύων.

Αυτή την Πύλη των Δακρύων απειλεί τώρα ότι θα κλείσει η Τεχεράνη μέσω των πληρεξουσίων της, των ανταρτών Χούθι της Υεμένης που ελέγχουν την ασιατική πλευρά των στενών, ώστε να προκαλέσει μεγαλύτερη ασφυξία στο παγκόσμιο εμπόριο.

Έρχονται χειρότερα

Έρχονται χειρότερα, προειδοποίησε η παλαιά φρουρά του καθεστώτος διά στόματος Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, βετεράνου διπλωμάτη και στενού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για τις διεθνείς υποθέσεις. «Η ενιαία διοίκηση του Μετώπου της Αντίστασης θεωρεί τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ όπως τα Στενά του Ορμούζ. Αν ο Λευκός Οίκος τολμήσει να επαναλάβει τα ηλίθια λάθη του, θα καταλάβει σύντομα ότι η παγκόσμια ροή της ενέργειας και του εμπορίου μπορεί να παρεμποδιστεί με μία κίνηση», δήλωσε ο 80χρονος Βελαγιατί, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επί 16 χρόνια (1981-1997).

Η απειλή δεν αφορά μόνο το κλείσιμο των στενών Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Υποκρύπτει μια ακόμα μεγαλύτερη απειλή, για τα δεξαμενόπλοια που φορτώνουν πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης από το σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Εφόσον εμπλακούν πλήρως στη σύγκρουση, οι Χούθι θα μπορούσαν με τους ίδιους πυραύλους και τα ίδια drone που σήμερα εκτοξεύουν εναντίον του Ισραήλ, να πλήξουν το στρατηγικής σημασίας σαουδαραβικό λιμάνι και τα τρία διυλιστήρια που βρίσκονται περίπου στη μισή απόσταση. Στο Γιανμπού καταλήγει ο αγωγός που ξεκινά από την ανατολική Σαουδική Αραβία, παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ και δίνει ανάσα στην τροφοδοσία της αγοράς (περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έναντι των 20 εκατομμυρίων που λείπουν λόγω Ορμούζ).

«Άξονας της Αντίστασης»

Την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκε τουλάχιστον μια απόπειρα των Ιρανών να πλήξουν με πύραυλο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Γιανμπού. Ακόμα πιο κοντά στην Υεμένη βρίσκεται η Τζέντα, το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο και το μεγαλύτερο λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας. Η περιοχή διαθέτει ισχυρή αεράμυνα, όμως οι Χούθι βομβάρδισαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα περίχωρα της Τζέντα το 2022.

Οι Χούθι – που αποτελούν τον τρίτο πόλο του «Άξονα της Αντίστασης», μετά από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου- είχαν κλείσει τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ τον Οκτώβριο του 2023 εξαπολύοντας ταυτόχρονα πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες μπήκαν στο στόχαστρο αεροπορικών επιδρομών από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, όμως συμφώνησαν ανακωχή με τους Αμερικανούς τον Μάιο του 2025 (με τη μεσολάβηση του Ομάν) και έκτοτε αποκαταστάθηκε μερικώς η ναυσιπλοϊα, αν και συνέχισαν τις σποραδικές επιθέσεις κατά πλοίων που -όπως λένε- εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Το μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα βρισκόταν «εν υπνώσει» επί εννέα μήνες μέχρι που άρχισε η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Αρχικά οι Χούθι περιορίστηκαν σε φραστικές καταδίκες, όμως μετά από ένα μήνα άρχισαν τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και τώρα- στην έκτη εβδομάδα του πολέμου-πύκνωσαν αυτές τις επιθέσεις (με πυραύλους και drone) βάζοντας στο στόχαστρο το Εϊλάτ αλλά και το Τελ Αβίβ.

Το ερώτημα είναι αν και σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένοι οι Χούθι να εμπλακούν περαιτέρω στον πόλεμο, εφόσον ο Τραμπ επιχειρήσει να κάνει πράξη την απειλή του και να καταστρέψει ολοσχερώς το Ιράν μέσα στο επόμενο 24ωρο.