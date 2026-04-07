Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ανήμπορος και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στην ιερή πόλη της Κομ, σύμφωνα με εκτίμηση υπηρεσιών πληροφοριών που υποστηρίζει ότι δεν είναι σε θέση να διοικήσει τη χώρα.

Διπλωματικό σημείωμα, το οποίο φέρεται να βασίζεται σε πληροφορίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ και έχει κοινοποιηθεί σε συμμάχους στον Περσικό Κόλπο, αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ – γιος του δολοφονημένου μακροχρόνιου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ – βρίσκεται σε κατάσταση απώλειας συνείδησης και υποβάλλεται σε θεραπεία για «σοβαρό» πρόβλημα υγείας.

Το σημείωμα, το οποίο επικαλείται η The Times, αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τοποθεσία του ανώτατου ηγέτη. Η πόλη, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνη, θεωρείται ιερή για το σιιτικό Ισλάμ.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση, ανίκανος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων του καθεστώτος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η σορός του Αλί Χαμενεΐ ετοιμάζεται για ταφή στην Κομ, έδρα της σιιτικής θρησκευτικής εξουσίας και γνωστή ως θρησκευτική πρωτεύουσα της χώρας.

Κατασκευή μεγάλου μαυσωλείου στην Κομ

Παράλληλα, οι υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να εντόπισαν προετοιμασίες για την κατασκευή μεγάλου μαυσωλείου στην Κομ, «για περισσότερους από έναν τάφους», κάτι που υποδηλώνει ότι και άλλα μέλη της οικογένειας, πιθανώς και ο ίδιος ο Μοτζτάμπα, θα μπορούσαν να ταφούν εκεί.

Οι πληροφορίες για την τοποθεσία του νεότερου Χαμενεΐ εκτιμάται ότι ήταν γνωστές εδώ και καιρό στις αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες, χωρίς όμως να έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει κληθεί να σχολιάσει το σημείωμα, όπως και η ιρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον.

Το Ιράν έχει επιβεβαιώσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη σύζυγό του και έναν από τους γιους του, την πρώτη ημέρα του πολέμου που έκτοτε έχει αποσταθεροποιήσει την περιοχή.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ούτε έχει μιλήσει δημόσια από την έναρξη του πολέμου, παρά το γεγονός ότι επιλέχθηκε ως διάδοχος στις αρχές Μαρτίου.

Έκτοτε, δύο ανακοινώσεις που του αποδίδονται μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ προβλήθηκε και βίντεο – προϊόν τεχνητής νοημοσύνης – που τον δείχνει να αναλύει στρατιωτικό χάρτη. Η απουσία ηχητικού ντοκουμέντου ενισχύει τις πληροφορίες ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των ιρανικών αρχών ότι ο νέος ηγέτης «ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του», αναφορές της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για κώμα, ενώ άλλες πηγές μιλούν για σοβαρούς τραυματισμούς.

Ποιος ασκεί πραγματικά την εξουσία στο Ιράν;

Η φερόμενη ανικανότητά του να κυβερνήσει εγείρει ερωτήματα για το ποιος ασκεί πραγματικά την εξουσία στο Ιράν, με ορισμένους να εκτιμούν ότι το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διατηρεί τον ουσιαστικό έλεγχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι διαπραγματεύεται με Ιρανούς αξιωματούχους, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν συνομιλεί με τον ανώτατο ηγέτη.

Την ίδια ώρα, καθυστερεί η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, καθώς η σιιτική παράδοση επιβάλλει άμεση ταφή. Την Τετάρτη συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατό του – ορόσημο για το τέλος της περιόδου πένθους.

Δεν είναι σαφές εάν η Κομ θα αποτελέσει τον τελικό τόπο ταφής, δεδομένων των ανησυχιών για πιθανές επιθέσεις σε δημόσιες τελετές.

Σε κάθε περίπτωση, η κηδεία του αναμένεται να απέχει πολύ από εκείνη του προκατόχου του, Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1989, όταν περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη.

Λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης συγκρούστηκε με μέλη της οργάνωσης Μουτζαχεντίν-ε Χαλκ, όταν επιχείρησαν να καταλάβουν συγκρότημα όπου στεγάζονται βασικοί θεσμοί του καθεστώτος και η κατοικία του Μοτζτάμπα.