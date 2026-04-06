Παρά τις ελπίδες περί εκεχειρίας και μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά γρήγορα, η κατάσταση στο πεδίο σε καμία περίπτωση δεν βαίνει προς αποκλιμάκωση. Τουναντίον οι επιθέσεις σε στόχους υψηλού προφίλ και στρατηγικής σημασίας αυξάνονται, όπως μαρτυρούν τα πλήγματα προ ολίγου στην περιοχή του κοιτάσματος φυσικού αερίου στο Νότιο Παρς του Ιράν, σε μια δεύτερη εγκαταστάση πετροχημικών στο Μαρβντάστ, και οι επιθέσεις των ιρανικών δυνάμεων εναντίον πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ και εναντίον εμπορικών στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ισραήλ ξαναχτύπησε στο Νότιο Παρς

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν προ ολίγου, εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν στο Ασαλουγέχ του Νοτίου Παρς (το οποίο εισφέρει περίπου το 50% της συνολικής πετροχημικής παραγωγής της χώρας), δέχθηκαν ισχυρά πλήγματα από την ισραηλινή αεροπορία με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Η ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Παρς έρχεται καθώς το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη μιας συμφωνίας άμεσα λήγει και ο ίδιος προειδοποιεί σε υψηλούς τόνους πως έρχεται η ώρα των πολιτικών υποδομών του Ιράν και συγκεκριμένα των εγκαταστάσεων ενέργειας και γεφυρών).

Σημειώνεται πως μια επίθεση τον Μάρτιο στο Νότιο Παρς είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από το Ιράν και μπαράζ επιθέσεων κατά υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου στα αραβικά κράτη του Κόλπου. Το Ιράν είχε καταδικάσει τότε την επίθεση, με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να προειδοποιεί για «μη ελεγχόμενες συνέπειες που θα μπορούσαν να αγκαλιάσουν ολόκληρο τον κόσμο».

Του πλήγματος στο Νότιο Παρς ακολούθησε δεύτερη αντίστοιχη επίθεση σε άλλη πετροχημική μονάδα στο Μαρβντάστ, από την οποία πάντως σύμφωνα με τις Αρχές δεν προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Με απειλές για διεύρυνση της σύγκρουσης απαντά ο Αραγκτσί

Μετά από τις σχετικές ανακοινώσεις για το χτύπημα στο εργοστάσιο πετροχημικών πάντως, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, προειδοποίησε σε επικοινωνία του με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό ότι οι απειλές για στοχοποίηση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ των πολιτικών υποδομών του Ιράν συνιστούν «κανονικοποίηση των εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας» και ότι οποιαδήποτε επίθεση θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια ενέργεια και οικονομία.

Τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και ολοκληρωμένη απάντηση» από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, απειλώντας ότι οι συνέπειες θα ξεπεράσουν τα όρια της χώρας και της περιοχής.

Κύματα επιδρομών στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα ισχυρές εκρήξεις συγκλόνιζαν από το πρώι την Τεχεράνη, ενώ μαχητικά αεροσκάφη ακούγονταν να πετούν χαμηλά για ώρες, εξαπολύοντας κύματα πληγμάτων στην ιρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες σημειώθηκε ισχυρότατο πλήγμα κοντά στην πλατεία Αζάντι μετά από την επιδρομή που έπληξε και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Sharif.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο επικεφαλής της αντικατασκοπίας της παραστρατιωτικής Φρουράς της Επανάστασης, Υποστράτηγος Ματζίτ Χαντεμί, όπως ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ενώ αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι δολοφόνησε και τον ηγέτη των υπηρεσιών πληροφορίων της δύναμης Κουντς, Ασγκάρ Μπακερί.

Σε απάντηση των παραπάνω για μια ακόμα ημέρα ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ, όπου τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά στα ερείπια κατοικίας. Το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ενεργοποίησαν τις αεράμυνες τους για να αναχαιτίσουν εισερχόμενους πυραύλους και drones, καθώς η Τεχεράνη συνεχίζει να ασκεί με αυτόν τρόπο πίεση προς τους γείτονες του Κόλπου.

Οι συνεχείς επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής και ο στρατηγικός έλεγχος που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές και εντείνοντας την γεωπολιτική κρίση στην περιοχή.

Οι Φρουροί υποστηρίζουν ότι χτύπησαν το USS Tripoli

Από τις σημερινές εξελίξεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση των Φρουρών, σύμφωνα με την οποία έπληξαν το αμφίβιο αποβατικό πλοίο USS Tripoli (LHA-7), αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, ενώ ισχυρίστηκαν ότι στόχευσαν και το εμπορευματικό πλοίο SDN7, το οποίο, όπως ανέφεραν, ανήκει στο Ισραήλ, χωρίς όμως να αποκαλύψουν την ακριβή τοποθεσία του.