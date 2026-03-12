Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, απηύθυνε το πρώτο του μήνυμα προς τον ιρανικό λαό και τον μουσουλμανικό κόσμο, μετά την ανάληψη της ηγεσίας της Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων και πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στην ομιλία του απέτισε φόρο τιμής στον «μαρτυρικό ηγέτη» Αλί Χαμενεΐ, υποσχόμενος ότι θα συνεχίσει την πορεία που χάραξαν τόσο εκείνος όσο και ο ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Ο νέος ηγέτης ξεκίνησε το μήνυμά του με θρησκευτική επίκληση και προσευχή, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του προκατόχου του και ζητώντας θεϊκή ευλογία για τον ιρανικό λαό, τους μουσουλμάνους και όσους υπηρετούν την Ισλαμική Επανάσταση. Παραδέχθηκε ότι η ανάληψη της ηγεσίας σε μια θέση που κατείχαν δύο τόσο εμβληματικές προσωπικότητες αποτελεί «βαριά ευθύνη», τονίζοντας ότι η επιτυχία του θα εξαρτηθεί «από την υποστήριξη του Θεού αλλά και του λαού».

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε ο ρόλος της κοινωνίας στη διατήρηση της ισχύος του κράτους. Όπως ανέφερε, η σημαντικότερη κληρονομιά των προηγούμενων ηγετών ήταν η συνεχής συμμετοχή του λαού στη δημόσια ζωή και η εμπιστοσύνη στη δύναμή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντίδραση των Ιρανών κατά την πρόσφατη περίοδο χωρίς ηγεσία απέδειξε την αντοχή και τη διορατικότητα της κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας ότι «ο λαός είναι η εγγύηση της ισχύος της χώρας».

Ενδεχόμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Στο μήνυμά του απηύθυνε κάλεσμα για ενότητα και ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε όλους τους τομείς — πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό — τονίζοντας ότι χωρίς τη συλλογική δράση κανένας θεσμός δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και κάλεσε τις κρατικές υπηρεσίες να ενισχύσουν τη στήριξη προς όσους επλήγησαν από τον πόλεμο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο στρατιωτικό σκέλος της σύγκρουσης, ευχαριστώντας τις ένοπλες δυνάμεις και τους συμμάχους του λεγόμενου «Μετώπου της Αντίστασης». Υποστήριξε ότι οι δυνάμεις αυτές έχουν αποτρέψει την κυριαρχία του εχθρού και προειδοποίησε ότι η αποτρεπτική άμυνα θα συνεχιστεί, ακόμη και με μέτρα όπως ο ενδεχόμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, εφόσον η σύγκρουση κλιμακωθεί.

«Δαβεβαιώνω ότι δεν θα παραλείψουμε την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων».

Παράλληλα, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς συμμάχους της Τεχεράνης στην περιοχή, κάνοντας ειδική αναφορά στη Χεζμπολάχ, στην αντίσταση στο Ιράκ και στη στάση της Υεμένης, τις οποίες χαρακτήρισε κρίσιμους εταίρους στον αγώνα κατά της «σιωνιστικής απειλής».

Στο μήνυμά του προς τις γειτονικές χώρες, ο νέος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις κυβερνήσεις της περιοχής να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους με ξένες στρατιωτικές δυνάμεις.

Υποστήριξε ότι ορισμένες στρατιωτικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις κατά της χώρας του και προειδοποίησε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να στοχοποιεί τέτοιες εγκαταστάσεις, διαχωρίζοντας ωστόσο τις ενέργειες αυτές από τις σχέσεις του με τους λαούς των γειτονικών κρατών.

«Τους συνιστώ να κλείσουν αυτές τις βάσεις το συντομότερο δυνατόν, διότι μέχρι τώρα θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι οι ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών περί διασφάλισης της ειρήνης και της ασφάλειας δεν είναι παρά ένα ψέμα.»

Τέλος, απευθυνόμενος στους Ιρανούς που επλήγησαν από τις συγκρούσεις, δεσμεύθηκε για στήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων, καθώς και για αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα επιδιώξει αποζημιώσεις για τις καταστροφές, ακόμη και με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Κλείνοντας την πρώτη του ομιλία ως Ανώτατος Ηγέτης, ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ ζήτησε προσευχές για «αποφασιστική νίκη» του Ιράν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε «ημέρες τιμής και δόξας», παραμένοντας πιστή στις αρχές της Ισλαμικής Επανάστασης.