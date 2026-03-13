Τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος είναι ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως δήλωσε σήμερα ο ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αμφισβητώντας την ικανότητα του να ηγηθεί μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια στους Ιρανούς από τότε που επιλέχθηκε την Κυριακή και τα πρώτα του σχόλια έγιναν μέσω δήλωσης που διαβάστηκε από τηλεοπτικό παρουσιαστή την Πέμπτη. Σε αυτήν υποσχέθηκε να διατηρήσει κλειστό τα Στενά του Ορμούζ και κάλεσε τις γειτονικές χώρες να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός τους, διαφορετικά κινδυνεύουν να γίνουν στόχος του Ιράν.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη ότι ο νεοδιορισμένος ανώτατος ηγέτης τραυματίστηκε ελαφρά αλλά συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, αφού η κρατική τηλεόραση τον είχε περιγράψει ως τραυματία πολέμου.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος λεγόμενος -όχι και τόσο- ανώτατος ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος. Έδωσε χθες μια δήλωση. Μια αδύναμη δήλωση, στην πραγματικότητα, αλλά δεν υπήρχε φωνή ούτε βίντεο. Ήταν γραπτή δήλωση», είπε ο Χέγκσεθ σε ενημέρωση.

«Το Ιράν έχει πολλές κάμερες και πολλά μέσα ηχογράφησης φωνής. Γιατί λοιπόν γραπτή δήλωση; Νομίζω ξέρετε γιατί. Ο πατέρας του, νεκρός. Είναι φοβισμένος, είναι τραυματισμένος, κρύβεται και του λείπει η νομιμοποίηση».