«Θα έρχονται πολλές κλήσεις, ειδικά για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη», εκτίμησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπιστώνοντας ότι «οι ψηφιακές κάμερες θα αλλάξουν τα πάντα».

Μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης (7/4) σε εκδήλωση για την οδική ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Γλυφάδας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των υποδομών και δη της ψηφιακής κάμερας, παρομοιάζοντας τη διαγραφή κλήσεων για παραβάσεις του ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος στο σβήσιμο των κλήσεων

«Τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πελατειακό κράτος, για τις εξυπηρετήσεις, για τα ρουσφέτια. Πια, το να σβήσει κανείς κλήση με ένα τηλέφωνο, ας το ξεχάσουμε οριστικά και αμετάκλητα. Νομίζω ότι παρέχουμε μια πολύ καλή υπηρεσία, συνολικά στη χώρα, με αυτή την πολιτική», υπογράμμισε.

Μηδενική ανοχή

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η σημαντική μείωση των θανατηφόρων και των βαριών τροχαίων ατυχημάτων θα είναι ψηλά στην δική του αξιολόγηση για το τι έχει πετύχει η κυβέρνηση, ενώ σημείωσε ότι «πετύχαμε να καταστήσουμε την κοινωνία συμμέτοχη σε αυτή την προσπάθεια. Εξηγήσαμε γιατί είναι τόσο άδικο για τη χώρα να πληρώνει αυτό το φόρο αίματος». Ως παράδειγμα έφερε την κατανόηση που – όπως είπε – δείχνουν οι πολίτες στα αλκοτέστ και τους ελέγχους για τη χρήση του κράνους. «Πήραμε απόφαση. Μηδενική ανοχή. Είναι κάτι που όλοι το έχουν αντιληφθεί και όπως όλοι βάζουν τη ζώνη, όλοι καταλαβαίνουν ότι ανεβαίνεις στο δίκυκλο και βάζεις κράνος», είπε.

Επίσης, χαρακτήρισε σημαντική τη μείωση του ορίου ταχύτητας μέσα στις πόλεις στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. «Αν δείτε το χρόνο αντίδρασης μέσα στην πόλη, ανάμεσα σε 50 και 30 χλμ., είναι η μέρα με τη νύχτα. Ας μην υποτιμάμε τη σημασία της ταχύτητας. Βρίσκουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που μετατρέπουν τους δρόμους σε πίστες αγώνων», πρόσθεσε.

Σκοπός μας δεν είναι να βγάλουμε χρήματα

Μιλώντας για την επόμενη ημέρα, ανέφερε ότι πρέπει αυτή η πορεία να είναι διατηρήσιμη. «Ο πρώτος στόχος μας είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μεγάλη διαφορά θα είναι οι κάμερες και η εμπέδωση της ανάγκης να τηρούμε τον ΚΟΚ. Να ξέρει ο οδηγός ότι αν παρανομήσει, κάποιος θα τον εντοπίσει. Σκοπός μας δεν είναι να βγάλουμε χρήματα, αλλά να μειώσουμε τις παρανομίες. Να συνεχίσουμε τις μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές».

«Μπαμπά μην τρέχεις»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ρόλο των παιδιών, που με τη συμπεριφορά τους «επιβάλλουν» την υιοθέτηση διαφορετικών συνηθειών από τους γονείς.

«Είναι βέβαιο ότι αν κοιτάξει κανείς 15-20 χρόνια στο μέλλον, διαρκώς θα μειώνονται τα τροχαία. Το θέμα είναι πόσες παραπάνω ζωές θα σώσουμε», είπε και συνέχισε: «Είναι προσωπικό στοίχημα. Δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο, κάτι που μπορεί να συμβεί σε καθέναν από εμάς. Πολλές φορές τα παιδιά επιβάλλουν αλλαγή συμπεριφοράς στους γονείς. Ας δούμε τι σημαίνει το “μπαμπά μην τρέχεις” στον 21ο αιώνα. Να φοράμε ζώνες πίσω. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν στους γονείς διαφορετικές συμπεριφορές».