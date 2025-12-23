Χιλιάδες οδηγοί έχουν ήδη έρθει αντιμέτωποι με την αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικού Κυκλοφορίας. Ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, η έμπειρη δικαστική ρεπόρτερ Ιωάννα Μάνδρου, μας θυμίζει όσα πρέπει να ξέρουμε για τον νέο ΚΟΚ σε μια νέα μίνι σειρά του Βήματος.

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, εξηγεί τι ισχύει για όσους παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη: από τα πρόστιμα και την αφαίρεση διπλώματος, μέχρι και τις συνέπειες του Ποινικού Κώδικα, σε περίπτωση που από την παραβίαση αυτή προκληθεί τροχαίο ατύχημα και υπάρξει τραυματισμός.

Οι αλλαγές που έφερε ο νέος ΚΟΚ

Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που φέρνει ο νέος ΚΟΚ είναι η εισαγωγή της έννοιας της υποτροπής. Για πρώτη φορά, οι ποινές για συχνές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν θα συμψηφίζονται, θα λειτουργούν σωρευτικά.

Το νέο πλαίσιο ποινών είναι κλιμακωτό και σαφές. Η αυστηρότητα δεν είναι τιμωρία, αλλά εργαλείο πρόληψης.

Κάθε παράβαση καταγράφεται, και αν επαναληφθεί, η ποινή αυξάνεται σημαντικά — όχι μόνο χρηματικά, αλλά και διοικητικά: από αφαίρεση διπλώματος έως και ποινικές διώξεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες.

Αναλυτικά οι αλλαγές που έφερε ο νέος ΚΟΚ.