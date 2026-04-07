Στις 10 το πρωί συνεδριάζει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής που αριθμεί 15 μέλη από όλα τα κόμματα. Οι «11» βουλευτές που η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ζητήσει την άρση ασυλίας τους, αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι από τους συναδέλφους τους να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι περισσότεροι σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος θα καταθέσουν υπόμνημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Νότης Μηταράκης θα είναι από τους βουλευτές που θα προσέλθουν δια ζώσης στη συνεδρίαση και εκτός από το υπόμνημα θα δεχθεί και τις ερωτήσεις των συναδέλφων του.

Κρίσιμη συνεδρίαση για την άρση της Κοινοβουλευτικής Ασυλίας

Τα μέλη της επιτροπής αφού ακούσουν τους βουλευτές και διαβάζουν τα υπομνήματα των εμπλεκόμενων βουλευτών, θα εισηγηθούν τη στάση τους στην Ολομέλεια. Όπως είναι γνωστό η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μετά την Κυριακή του Θωμά όπου με ονομαστική ψηφοφορία το Σώμα θα αποφασίσει για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας τους.

Η διαβίβαση των δικογραφιών στη Βουλή

Σημειώνεται ότι μόλις έγινε η διαβίβαση των δικογραφιών στη Βουλή η διαδικασία «έτρεξε» με ταχείς ρυθμούς για δύο λόγους. Αφενός γιατί η κυβερνητική παράταξη υποστήριζε ότι δεν θέλει να υπάρξει καμία σκιά αφετέρου για να μην υπάρξει κίνδυνος παραγραφής ειδικά στις περιπτώσεις πλημμελημάτων.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός στο χθεσινό μήνυμα του ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τις άρσεις ασυλίας, να αποφανθεί ταχύτατα αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις.

Οι 11 εμπλεκόμενοι βουλευτές της ΝΔ

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Παπακώστα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος και ηθική αυτουργία σε απάτη με υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Ο Κώστας Καραμανλής, για ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος.

Για τους υπόλοιπους βουλευτές ζητείται άρση ασυλίας για ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος. Πιο συγκεκριμένα αφορά τους Μηταράκη, Τσιάρα, Σκρέκα, Κεφαλογιάννη, Βαρτζόπουλο, Βασιλειάδη, Σενετάκη, Μπουκώρος και Λεονταρίδης.

Οι περιπτώσεις Λιβανού, Αραμπατζή

Τέλος, όσον αφορά την υπόθεση των πρώην υπουργών, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες θα είναι διαφορετικές. Όπως ορίζει το άρθρο 86, δεν επιτρέπεται δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Βουλή.

Για να γίνει αυτό πρέπει να κατατεθεί πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής (ή προανακριτικής) επιτροπής. Χρειάζεται 30 υπογραφές βουλευτών. Τότε θα εισαχθεί στην Ολομέλεια όπου συζητείται και στο τέλος γίνεται μυστική ψηφοφορία με κάλπες. Αν εγκριθεί η πρόταση για σύσταση της επιτροπής, τότε είτε θα ακολουθηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου με διαδικασίες εξπρές είτε οι συνεδριάσεις θα γίνουν κανονικά και θα καταλήξει σε πόρισμα στην Ολομέλεια.

Η σύγκληση του Ειδικού Δικαστηρίου

Και πάλι, για τη λήψη απόφασης θα στηθούν κάλπες για να αποφασιστεί η συγκρότηση ή μη του Δικαστικού Συμβουλίου. Η σύνθεση του δικαστικού συμβουλίου προκύπτει μετά από κλήρωση στην Ολομέλεια μεταξύ μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τότε γίνονται όλες οι ανακριτικές πράξεις και η συλλογή εγγράφω ώστε να συγκληθεί το ειδικό δικαστήριο.

Οι δηλώσεις Αραμπατζή – Λιβανού

Ήδη η κ. Αραμπατζή έχει δηλώσει σε ανάρτηση της ότι επιθυμεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ώστε να αποδειχθεί η αθωότητα της. Ο Σπήλιος Λιβανός, σε δήλωση του σημειώνει μεταξύ άλλων πως «επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω, στην τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου. Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην νηφαλιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης».