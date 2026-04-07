Πίσω από την επιβλητική σιωπή του Αγίου Όρους, εκεί όπου ο χρόνος μετριέται ως αιωνιότητα, λειτουργεί ένας ζωντανός οργανισμός, με ιστορία και παράδοση χιλίων ετών.

Το MEGA Stories ταξίδεψε στην Αθωνική Πολιτεία και κατέγραψε την αθέατη πλευρά της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου. Εκεί όπου μια αδελφότητα 130 μοναχών συνδυάζει την αυστηρή ασκητική ζωή με την οργάνωση μιας σύγχρονης, αυτάρκους και περιβαλλοντικά ενσυνείδητης κοινότητας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση αιώνων.

Οδηγός σε αυτό το οδοιπορικό είναι ο Γέροντας Εφραίμ. Σε μια μοναδική συνέντευξη εν πλω, στα ανοιχτά του Άθωνα με την Δώρα Αναγνωστοπούλου, ο ηγούμενος της Μονής κάνει τον απολογισμό 36 χρόνων ηγουμενίας. Φωτίζει τον πυρήνα της μοναχικής ζωής και μιλά για την πνευματική παρακαταθήκη, που κληροδότησαν ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός.

Η ιστορία του Βατοπαιδίου και του Άθωνα ζωντανεύει στην κάμερα της εκπομπής, σε δύο μέρη: από την Αγία Ζώνη της Παναγίας έως τις βυζαντινές εικόνες και τα ιερά λείψανα των Αγίων. Οι μοναχοί εξηγούν ακόμα πώς ο μοναχικός βίος μπορεί να συμπορεύεται με την εξωστρέφεια της Μονής, που αποτυπώνεται σε διεθνή συνέδρια, το εντυπωσιακό εκδοτικό έργο της, αλλά και την ενεργή συμμετοχή σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Η κάμερα ακολουθεί τους πατέρες στην καθημερινότητά τους, από την προσευχή και τη θεία λατρεία μέχρι την τράπεζα, τα αμπέλια, τους ελαιώνες και τα μελίσσια, αποτυπώνοντας πώς το διακόνημα γίνεται η οργανική, φυσική συνέχεια της προσευχής και της πνευματικής ζωής.

Ένα σπάνιο τηλεοπτικό ντοκουμέντο για τη ζωή ανάμεσα σε ουρανό και γη, για την πίστη, την ελπίδα και την ενατένιση του θείου έρχεται στο MEGA Stories.

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης Οργάνωση παραγωγής: Αλέξανδρα Μπότη

Κινηματογράφηση: No Names Filming Team Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου

