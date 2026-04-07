Σε φάση πλήρους ανασύνταξης εισέρχεται το δίκτυο της Carrefour στην Ελλάδα, το οποίο ελέγχει η Retail & More, η θυγατρική του ομίλου AVE. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η εταιρεία αποφάσισε να πατήσει «φρένο» στην ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου, στρέφοντας όλο το βάρος της στο μοντέλο του franchise.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία: η δραστηριότητα της λιανικής αποδείχθηκε ζημιογόνα, σε μια αγορά όπου τα περιθώρια κέρδους είναι πλέον οριακά και η πίεση από τον ανταγωνισμό ασφυκτική.

Με το franchise, η Retail & More του Νίκου Βαρδινογιάννη επιδιώκει να περιορίσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα, διατηρώντας ωστόσο τον στόχο για 50 καταστήματα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους από περίπου 36 καταστήματα που λειτουργούν σήμερα.

Οι επαφές με Motor Oil και το 24Shopen

Την ίδια ώρα, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα στο μέτωπο των συνεργασιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται προχωρημένες συζητήσεις με την Core Innovations της Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη προκειμένου να παραχωρηθούν περίπου 15 καταστήματα Carrefour.

Συγκεκριμένα, η Core Innovations εξετάζει την ένταξη 15 εταιρικών σημείων της Carrefour στο δίκτυο των «24Shopen». Πρόκειται για την αλυσίδα convenience stores που αποκτήθηκε στις αρχές του 2025 και η οποία στοχεύει να κυριαρχήσει στη μικρή λιανική.

Το «ναυάγιο» με την Bazaar

Η απόφαση των διοικούντων την Retail & More να αλλάξουν το μοντέλο λειτουργίας των καταστημάτων Carrefour σε Ελλάδα και Βουλγαρία, έρχεται μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για την εξαγορά του 40% της Bazaar του ομίλου Βερούκα.

Υπενθυμίζεται ότι με μια λακωνική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, ο όμιλος AVE έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια εξαγοράς του 40% της Bazaar Α.Ε. του ομίλου Βερούκα. Παρά το μη δεσμευτικό μνημόνιο που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο, οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφόρησαν.

