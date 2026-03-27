Θετικά αποτιμούν οι Euroxx και Pantelakis Securities τη συμμετοχή της Alter Ego Media με ποσοστό 33,3% στην πλατφόρμα συνδρομητικού streaming ANT1+, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή, που τελεί υπό την αίρεση έγκρισης των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού, αποτιμά την πλατφόρμα σε 16,5 εκατ. ευρώ σε όρους συνολικής αξίας, με τη συμμετοχή των ομίλων Motor Oil, Alter Ego Media και Antenna να διαμορφώνεται σε ισότιμη βάση.

Pantelakis: Ενίσχυση ανθεκτικότητας μέσω νέων εσόδων

Η Pantelakis χαρακτηρίζει τη συναλλαγή θετική εξέλιξη, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο της Alter Ego Media στην αγορά του συνδρομητικού streaming. Όπως επισημαίνει, η επένδυση δημιουργεί μια επιπλέον πηγή εσόδων και λειτουργεί ως «μαξιλάρι» έναντι της κυκλικότητας της διαφημιστικής αγοράς, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα για τον Όμιλο.

Euroxx: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας έναντι διεθνών πλατφορμών

Η Euroxx υπογραμμίζει τις προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς, σημειώνοντας ότι η συναλλαγή ενισχύει τη δυνατότητα της Alter Ego Media «να αξιοποιήσει τη δυναμική του Pay-TV στην Ελλάδα, το οποίο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα διείσδυσης (34% έναντι άνω του 50% στην ΕΕ)». Παράλληλα, εκτιμά ότι το νέο σχήμα, μέσα από τη συνδυαστική αξιοποίηση περιεχομένου, μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα έναντι διεθνών πλατφορμών.

Η συμφωνία

Όπως ανακοινώθηκε χθες 26 Μαρτίου υπεγράφη συμφωνία μεταξύ, αφενός της Alter Ego Media και της IREON INVESTMENTS LIMITED, θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil Hellas, και αφετέρου της εταιρείας ΑNTENNA TV BV, μέλος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, για την απόκτηση συμμετοχής από τις αφενός συμβαλλόμενες στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία, στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της συνδρομητικής πλατφόρμας παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΑΝΤ1+».

Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, η συμμετοχή της ALTER EGO MEDIA στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα ανέλθει σε ποσοστό 33,3% και θα

υλοποιηθεί μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού ποσού 5,5εκατ. ευρώ. Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ή και από προϊόν τραπεζικού δανεισμού.

Μέσω της συναλλαγής, στο κεφάλαιο της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., θα εισέλθει με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής (33,4%) και η εταιρεία

IREON INVESTMENTS LIMITED ούτως ώστε, μετά την ολοκλήρωσή της, να προκύψει ισότιμη συμμετοχή των τριών εταίρων, με σκοπό τη μετεξέλιξη του ANT1+ σε μία ανανεωμένη συνδρομητική πλατφόρμα, με νέα εμπορική επωνυμία, πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης των χρηστών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

Η συμμετοχή της Alter Ego Media στη συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού της πλάνου.

