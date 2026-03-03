Δύο πακέτα, συνολικού όγκου 10,34 εκατ., μετοχών της ΕΥΔΑΠ, άλλαξαν χέρια λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο Αθηνών, πυροδοτώντας έντονο ενδιαφέρον στην αγορά.

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 103,4 εκατ. ευρώ, καθώς έγιναν στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι πολύ πάνω από την τιμή κλεισίματος της μετοχής, η οποία διαμορφώθηκε στα 7,31 ευρώ (premium 36%).

Τα πακέτα αντιστοιχούν στο 9,71% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ, ποσοστό που παραπέμπει στη συμμετοχή του επενδυτή John Paulson, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η συναλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Paulson είχε αποκτήσει περίπου το 10% της ΕΥΔΑΠ, το 2014, εν μέσω της ελληνικής οικονομικής κρίσης, όταν η μετοχή διαπραγματευόταν κοντά στα 9 ευρώ (Απρίλιος 2014).

Κατά την προηγούμενη διετία, ο ίδιος επενδυτής προχώρησε στην αποεπένδυση από άλλες ελληνικές τράπεζες, ρευστοποιώντας τις συμμετοχές του στην Alpha Bank και στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πακέτο των μετοχών

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το πακέτο των μετοχών πέρασε σε θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Με τον τρόπο αυτό, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τοποθετείται στρατηγικά στην επικείμενη μεταρρύθμιση για τα ύδατα.

Το προηγούμενο placement της ΕΥΔΑΠ

Υπενθυμίζεται το με απόλυτη επιτυχία, κατά τον περασμένο Δεκέμβριο, placement για το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ, που έτρεξε το Υπερταμείο. Τότε διατέθηκαν συνολικά 1,8 εκατομμύρια μετοχές, στην τιμή των 3,55 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το discount διαμορφώθηκε στο 7,3%.

Η ζήτηση έφθασε μέχρι και 2,5 εκατομμύρια μετοχές. Η εταιρεία άντλησε περίπου 6,44 εκατ. ευρώ, ενώ πέτυχε παράλληλα και τον στόχο της διεύρυνσης του free float (ελεύθερη διασπορά) στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η διαδικασία οργανώθηκε από την Euroxx Securities. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Υπερταμείο κατέχει πλέον σχεδόν το 19% της ΕΥΑΘ.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 209 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2023-2027, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Επίσης, φιλοδοξεί να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, κατά 50% έως το 2030, ενεργοποιώντας σημαντικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έχει ήδη εξασφαλίσει 75 GWh από αιολικό πάρκο και, από την 1η Ιουλίου του 2025, άλλες 25 GWh από νέο φωτοβολταϊκό, ενώ παράλληλα αξιοποιεί βιοαέριο στις εγκαταστάσεις της Σίνδου. Οι κινήσεις αυτές οδηγούν σε δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους για την εταιρεία.

