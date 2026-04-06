Η Τεχεράνη φαίνεται να απορρίπτει μια πρόταση εκεχειρίας στον πόλεμο που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Με την απάντησή του – που μεταφέρθηκε στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων μερών – το Ιράν δίνει έμφαση στην ανάγκη οριστικού τερματισμού του πολέμου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία απαντά θέτοντας δέκα ρήτρες, όπως το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολο για ασφαλή διέλευση των Στενών του Χορμούζ, άρση κυρώσεων και ανοικοδόμηση.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ιράν και ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σχέδιο που εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στις δύο εμπόλεμες χώρες.

«Ο εχθρός πρέπει να μετανιώσει»

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού δήλωσε πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται «για όσο καιρό οι πολιτικοί αξιωματούχοι το κρίνουν σκόπιμο», τη στιγμή που οι χώρες προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια εκεχειρία μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Ο εχθρός πρέπει σίγουρα να μετανιώσει (για την έναρξη των εχθροπραξιών), προκειμένου έπειτα από αυτή τη σύρραξη να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την ασφάλεια και να αποφύγουμε έναν νέο πόλεμο», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Τραμπ: Η προθεσμία της Τρίτης για το Ιράν είναι οριστική

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει δώσει στο Ιράν είναι οριστική, χαρακτηρίζοντας παράλληλα σημαντική, αλλά όχι αρκετά καλή την πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

«Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο περιθώριο μιας τελετής για το Πάσχα στον Λευκό Οίκο.

«Θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα, ο πόλεμος, αν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Το γνωρίζουν αυτό, διαπραγματεύονται, νομίζω, με καλή πίστη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δήλωσε παράλληλα πως είναι εκνευρισμένος με την ιρανική κυβέρνηση, απειλώντας την ότι θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα για αυτό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στην Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο προθεσμία για να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, διαφορετικά θα δεχθεί επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του, η οποία εκπνέει το βράδυ της Τρίτης.