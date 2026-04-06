Το Ιράν έχει διαμορφώσει τις θέσεις και τις απαιτήσεις του ως απάντηση στις πρόσφατες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός που του διαβιβάστηκαν μέσω μεσολαβητών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις είναι «ασύμβατες με τελεσίγραφα και απειλές για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει καταρτίσει ένα σύνολο απαιτήσεων βασισμένων στα εθνικά της συμφέροντα, οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί μέσω διαύλων μεσολάβησης. Πρόσθεσε επίσης ότι προηγούμενες αμερικανικές απαιτήσεις, όπως το σχέδιο των 15 σημείων, απορρίφθηκαν επειδή θεωρήθηκαν «υπερβολικές».

«Το Ιράν δεν διστάζει να εκφράσει με σαφήνεια αυτά που θεωρεί νόμιμες απαιτήσεις του και αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ένδειξη συμβιβασμού, αλλά ως έκφραση της αυτοπεποίθησής του στην υπεράσπιση των θέσεών του», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ σε συνέντευξη Τύπου.

Απαντώντας σε ερώτηση Ιρανού δημοσιογράφου σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ο ίδιος πρόσθεσε: «Έχουμε διαμορφώσει τις δικές μας απαντήσεις και θα ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω».