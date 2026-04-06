Νεκρός από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή φέρεται να είναι ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης μέσω του καναλιού τους στο Telegram, ο διοικητής στρατηγός Ματζίντ Χαντεμί, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του σώματος, σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια επίθεσης που αποδίδουν στον «αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Χαντεμί «έγινε μάρτυρας» ύστερα από την επιδρομή.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ο οποίος δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της ιρανικής ηγεσίας θα συνεχιστούν. «Οι ηγέτες του Ιράν ζουν πλέον με αίσθημα διωγμού. Θα συνεχίσουμε να τους κυνηγάμε έναν προς έναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ενημερώθηκε για την επιχείρηση κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Το παρελθόν του Χανταμί

Ο Ματζίντ Χαντεμί είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Μοχαμάντ Καζεμί, ο οποίος είχε επίσης σκοτωθεί σε ισραηλινή επίθεση τον Ιούνιο του 2025.

Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, στον απόηχο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που είχαν ξεσπάσει τον Ιανουάριο στο Ιράν, ο Χαντεμί είχε κατηγορήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ακολουθεί στρατηγική «στημένων δολοφονιών». Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος αυτής της τακτικής ήταν η αύξηση των θυμάτων ώστε να δημιουργηθεί πρόσχημα για ξένη στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Την ίδια περίοδο είχε υποστηρίξει ότι περισσότερες από δέκα ξένες υπηρεσίες πληροφοριών συμμετείχαν ή υποστήριξαν τις διαδηλώσεις στο Ιράν, κατονομάζοντας μεταξύ άλλων και τη μονάδα κυβερνοπολέμου 8200 του Ισραήλ.