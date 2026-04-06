Εκεί που κάποτε οι πελάτες περίμεναν μήνες για ένα Tesla, τώρα η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πρόκληση: παράγει πολύ περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από όσα μπορεί να πουλήσει.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παρήγαγε 50.000 περισσότερα οχήματα από όσα πούλησε τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, μια ένδειξη ότι η εταιρεία δυσκολεύεται να διαθέσει τα ηλεκτρικά της οχήματα (EVs) εν μέσω μιας γενικευμένης κάμψης στον κλάδο.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ παραγωγής και πωλήσεων στην ιστορία της Tesla. Η τελευταία φορά που πλησίασε στην παραγωγή τόσων πολλών απούλητων οχημάτων ήταν την ίδια περίοδο του 2024, όταν η παραγωγή ξεπέρασε τις παραδόσεις κατά 46.500 μονάδες, αναφέρει το δημοσίευμα του Business Insider.

Πτώση στη Wall Street και διάψευση προσδοκιών

Η τιμή της μετοχής της Tesla υποχώρησε έως και 4% την περασμένη Πέμπτη 2/4, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαίες πωλήσεις που υπολείπονταν των προσδοκιών της Wall Street.

Η κατασκευάστρια του Model Y πούλησε 358.023 ηλεκτρικά οχήματα το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 6% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, αλλά κάτω από τις μέσες προβλέψεις των αναλυτών για 372.160 οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η πολιτική Τραμπ

Μαζί με την υπόλοιπη αυτοκινητοβιομηχανία, η Tesla δίνει μάχη με μια σημαντική επιβράδυνση στη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ κατήργησε τη φορολογική πίστωση των 7.500 δολαρίων για την αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ έχουν βυθιστεί κατά 28% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Cox Automotive. Ανταγωνιστές της Tesla, όπως η Ford, η Stellantis και η Honda, έχουν όλοι περιορίσει τις επενδύσεις τους και απέσυραν ηλεκτροκίνητα μοντέλα εν μέσω αυτού του «χειμώνα» των EVs.

Η στροφή στα Robotaxis και το ανθρωποειδές Optimus

Η κρίση αυτή έρχεται την ώρα που η Tesla προετοιμάζεται να επεκτείνει μαζικά την υπηρεσία αυτόνομων ταξί (robotaxi) και να ξεκινήσει φέτος την παραγωγή του «Cybercab» και του ανθρωποειδούς ρομπότ «Optimus».

Ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αναμένει από την Tesla να αυξήσει την παραγωγή της, καθώς η εταιρεία στρέφεται προς τα αυτόνομα οχήματα και κυκλοφορεί βελτιωμένες εκδόσεις της τεχνολογίας «Full Self-Driving».

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η διάθεση των robotaxi της Tesla έχει μείνει πίσω από την ανταγωνιστική Waymo, με την αυτοκινητοβιομηχανία να λειτουργεί δημόσιες διαδρομές με robotaxi στο Όστιν και μια συμβατική υπηρεσία μεταφοράς στο Σαν Φρανσίσκο.