Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, κάνει κάτι που κανένας άλλος τιτάνας της τεχνολογίας δεν έχει κάνει ποτέ: Δημοσιεύει ένα λεπτομερές προσχέδιο για το πώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να φορολογήσει, να ρυθμίσει και να αναδιανείμει τον πλούτο που θα παραχθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι απειλές από την αδράνεια ή την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων είναι σοβαρές, προειδοποιεί ο Άλτμαν: εκτεταμένη απώλεια θέσεων εργασίας, κυβερνοεπιθέσεις, κοινωνική αναταραχή, μηχανές που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει. Οι δύο πιο άμεσες απειλές, είπε, είναι οι κυβερνοεπιθέσεις και οι βιολογικές επιθέσεις. «Υποψιάζομαι ότι μέσα στον επόμενο χρόνο, θα δούμε σημαντικές απειλές από τον κυβερνοχώρο που θα πρέπει να περιορίσουμε» είπε.

Ο Άλτμαν είπε, σύμφωνα με το Axios, ότι το προσχέδιο 13 σελίδων της OpenAI, με τίτλο «Βιομηχανική Πολιτική για την Εποχή της Νοημοσύνης: Ιδέες για να παραμείνουν οι άνθρωποι στην πρώτη θέση», δεν είναι συνταγή, αλλά ένα σημείο εκκίνησης.

«Θέλουμε να βάλουμε αυτά τα πράγματα στη συζήτηση. Κάποια θα είναι καλά. Κάποια θα είναι κακά. Αλλά… αισθανόμαστε μια αίσθηση επείγοντος. Και θέλουμε να δούμε τη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα να αρχίζει πραγματικά να συμβαίνει με σοβαρότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πιο ανατρεπτικές ιδέες του Άλτμαν

Ένα Δημόσιο Ταμείο Πλούτου (Public Wealth Fund): Η OpenAI προτείνει να δοθεί σε κάθε Αμερικανό πολίτη άμεσο μερίδιο στην οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την AI, μέσω ενός εθνικού ταμείου. Αυτό θα χρηματοδοτείται εν μέρει από τις ίδιες τις εταιρείες AI και θα μπορούσε να επενδύει σε διαφοροποιημένα, μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή είναι η πιο ριζοσπαστική ιδέα του εγγράφου.

Φόροι στα ρομπότ: Το έγγραφο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για «φόρους που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη εργασία» και τη μετατόπιση της φορολογικής βάσης από τη μισθοδοσία προς τα κεφαλαιακά κέρδη και το εταιρικό εισόδημα, καθώς η AI θα μπορούσε να «αδειάσει» τα έσοδα από μισθούς που χρηματοδοτούν την Κοινωνική Ασφάλιση.

Τετραήμερη εβδομάδα εργασίας: Η OpenAI προτείνει την παροχή κινήτρων σε εταιρείες και συνδικάτα για την πιλοτική εφαρμογή εβδομάδων εργασίας 32 ωρών με πλήρη αμοιβή, μετατρέποντας την αποτελεσματικότητα που προσφέρει η AI σε χρόνο για τους εργαζόμενους.

«Δικαίωμα στην AI»: Το σχέδιο ορίζει την πρόσβαση στην AI ως κάτι εξίσου θεμελιώδες με τον γραμματισμό, τον ηλεκτρισμό και το διαδίκτυο και λέει ότι η πρόσβαση πρέπει να είναι προσιτή για εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις, σχολεία και βιβλιοθήκες.

Πρωτόκολλα περιορισμού για την «ατίθαση» AI: Η OpenAI αναγνωρίζει σενάρια όπου επικίνδυνα συστήματα AI «δεν μπορούν εύκολα να ανακληθούν» επειδή είναι αυτόνομα και ικανά να αναπαράγονται. Η απάντησή τους: συντονισμός που περιλαμβάνει την κυβέρνηση.

Δίχτυ ασφαλείας με αυτόματη ενεργοποίηση: Το προσχέδιο προβλέπει «παγίδες» συνδεδεμένες με οικονομικά δεδομένα. Όταν οι δείκτες εκτόπισης θέσεων εργασίας από την AI χτυπήσουν συγκεκριμένα όρια, θα ενεργοποιούνται αυτόματα αυξήσεις στη δημόσια στήριξη (επιδόματα ανεργίας, ασφάλιση μισθού).

Ερωτηθείς γιατί πρέπει οι άνθρωποι να τον εμπιστεύονται, ο Άλτμαν είπε: «Νομίζω ότι σχεδόν όλοι όσοι εμπλέκονται στον κλάδο μας αισθάνονται τη σοβαρότητα αυτού που κάνουμε… Όλοι παίρνουμε αυτή την ευθύνη πολύ σοβαρά. Αισθανόμαστε έτσι κάθε μέρα. Πιστεύουμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό κανένας άνθρωπος να μην παίρνει μόνος του τις αποφάσεις που πρόκειται να μας επηρεάσουν όλους».

Το έγγραφο αποτελεί τόσο εταιρική στρατηγική όσο και κείμενο πολιτικής. Η OpenAI προσπαθεί να τοποθετηθεί ως ένας υπεύθυνος παίκτης, η εταιρεία που σας προειδοποίησε και πρότεινε λύσεις. Είναι επίσης μια κίνηση για να διαμορφώσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο πριν το πλαίσιο διαμορφώσει αυτούς.