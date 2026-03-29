Τον Φεβρουάριο του 2025, το βιβλίο «Shy Girl» της Μία Μπάλαρντ αυτοεκδίδεται και γνωρίζει σημαντική επιτυχία με 4.900 αξιολογήσεις στο Goodreads και μέσο όρο 3,52 αστέρια. Καθόλου άσχημα.

Τον Ιούλιο του 2025 και παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως η συγγραφέας είχε αντιγράψει το artwork του Γουάιν Λιούις για την αυτοεκδοθείσα έκδοση, η Hachette αγοράζει τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική. Λίγο αργότερα, η Hachette Ηνωμένου Βασιλείου εκδίδει τη δική της έκδοση με νέο εξώφυλλο.

Στις 19 Μαρτίου 2026, όμως, η Hachette ανακοινώνει ότι ακυρώνει την έκδοση για τη Βόρεια Αμερική, που ήταν προγραμματισμένη για τον Απρίλιο. Τι ακριβώς συνέβη; Η συγγραφέας, όπως φαίνεται, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει το βιβλίο της.

Η αρχική αμφισβήτηση

Η απόφαση έγινε αρχικά γνωστή από τους New York Times και έρχεται μετά από εβδομάδες διαδικτυακών εικασιών σχετικά με την προέλευση του μυθιστορήματος, κατά τις οποίες αναγνώστες σε πλατφόρμες όπως το Goodreads και το Reddit αμφισβήτησαν το ταλέντο της Μπάλαρντ.

Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν πως πολλά μέρη του είχαν παραχθεί από AI. Σύμφωνα με τη NielsenIQ BookData, το βιβλίο είχε πουλήσει περίπου 1.800 έντυπα αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε δήλωσή του προς τους New York Times, ο εκδότης ανέφερε: «Η Hachette παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της πρωτότυπης δημιουργικής έκφρασης και της αφήγησης.»

Τι υποστηρίζει η Μπάλαρντ

Η Μπάλαρντ αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε προσωπικά AI για τη συγγραφή του μυθιστορήματος. Σε δηλώσεις της στους New York Times, ανέφερε ότι ένα άτομο που είχε προσλάβει για να δουλέψει σε μια παλαιότερη αυτοεκδοθείσα εκδοχή χρησιμοποίησε εργαλεία AI.

«Αυτή η διαμάχη έχει αλλάξει τη ζωή μου με πολλούς τρόπους και η ψυχική μου υγεία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της, ενώ το όνομά μου έχει καταστραφεί για κάτι που δεν έκανα προσωπικά», έγραψε σε email προς την εφημερίδα.

Οι αναγνώστες το κατάλαβαν πριν τον εκδότη

Τα ερωτήματα άρχισαν να εγείρονται στις αρχές του 2026, όταν χρήστες των social media ανέλυσαν αποσπάσματα του μυθιστορήματος. «Είμαι αρκετά βέβαιος ότι αυτό γράφτηκε από το ChatGPT», αναφέρει μία κριτική στο Goodreads.

Ένα ευρέως διαδεδομένο νήμα στο Reddit συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι το ύφος του κειμένου έμοιαζε με αποτέλεσμα εργαλείων AI. Ένα βίντεο στο YouTube που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο, με τίτλο «Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό το βιβλίο είναι AI σκουπίδι», ξεπέρασε τα 1,2 εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με διαδικτυακή περίληψη του βιβλίου: «Μοναχική, άφραγκη και καταθλιπτική, με σοβαρή ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η Τζία βρίσκεται σε αδιέξοδο όταν τα οικονομικά της προβλήματα την οδηγούν στον Νέιθαν, έναν μυστηριώδη και εύπορο άνδρα που γνωρίζει σε μια ιστοσελίδα “sugar daddy”. Απελπισμένη για μια λύση, η Τζία γοητεύεται από την ασυνήθιστη πρόταση του Νέιθαν: σε αντάλλαγμα να ζήσει ως αφοσιωμένο “κατοικίδιό” του, όλα της τα χρέη θα διαγραφούν.»

Το περιστατικό αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εκδότες σε σχέση με την AI. Την περασμένη εβδομάδα, η Εταιρεία Συγγραφέων εισήγαγε ένα λογότυπο που στοχεύει να ξεχωρίζει τα βιβλία που έχουν γραφτεί από ανθρώπους από εκείνα που έχουν παραχθεί με τη βοήθεια AI.

Το σύστημα αυτό, το πρώτο του είδους του από επαγγελματική ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέπει στους συγγραφείς να καταχωρούν τα έργα τους και να εμφανίζουν το σχετικό σήμα στα βιβλία τους. Ακολουθεί μια παρόμοια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Αμερικανική Ένωση Συγγραφέων στις αρχές του 2025.