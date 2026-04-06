Τα βίντεο ντοκουμέντα που έχει εξασφαλίσει το ΒΗΜΑ καταγράφουν καρέ-καρέ τη δράση του 14χρονου, ο οποίος συνελήφθη για σειρά ληστειών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Με καλυμμένα χαρακτηριστικά

Στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ο ανήλικος εμφανίζεται να κινείται μεθοδικά, φοράει καπέλο και κουκούλα για καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, στις χέρι του κρατάει ένα μαχαίρι με το οποίο απειλεί τους υπαλλήλους για να αρπάξει τις εισπράξεις.

Πρόσφατα στην παρανομία ο ανήλικος δράστης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 14χρονος φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του τον τελευταίο μήνα. Ο ανήλικος στόχευε κυρίως καταστήματα με περιορισμένο προσωπικό κυρίως βραδινές ώρες.

Επτά οι ληστείες

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τον εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε εμπλοκή του σε τουλάχιστον επτά περιπτώσεις ληστειών σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο πρόδωσε τον ανήλικο.