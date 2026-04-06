Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση 27χρονης που έπεσε δύο φορές από μπαλκόνι 4ου ορόφου, στο Μαρούσι, μέσα σε λίγα λεπτά. Η κοπέλα, ουκρανικής καταγωγής, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι. Ο σύζυγός της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, την ώρα που οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια – από απόπειρα αυτοχειρίας μέχρι το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η πρώτη πτώση στον 3ο

Ένα εξαιρετικά περίπλοκο και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην οδό Αγράφων, όταν η νεαρή γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της στον 4ο όροφο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πρώτη πτώση της κατέληξε στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου, καθώς η τέντα ανέκοψε την πορεία της. Παρά το σοκ, η γυναίκα κατάφερε να επιστρέψει στο διαμέρισμά της.

Η δεύτερη πτώση και ο σοβαρός τραυματισμός

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, η 27χρονη βγήκε ξανά στο μπαλκόνι – αυτή τη φορά στην πίσω πλευρά του διαμερίσματος – και έπεσε εκ νέου στο κενό, καταλήγοντας στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

Η δεύτερη πτώση είχε σοβαρές συνέπειες, με τη γυναίκα να μεταφέρεται βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Συνελήφθη ο σύζυγος – Εξετάζεται ενδοοικογενειακή βία

Τη στιγμή των συμβάντων, στο διαμέρισμα βρισκόταν ο 29χρονος σύζυγός της, ρωσικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Μάλιστα, μετά την πρώτη πτώση, φέρεται να κάλεσε ιδιωτικό ασθενοφόρο, πριν εκτυλιχθεί το δεύτερο περιστατικό.

Στο μικροσκόπιο των αρχών όλα τα σενάρια

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπόθεση γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα. Στο ΑΤ Αμαρουσίου προσήχθη επίσης μία 65χρονη, ένοικος του 3ου ορόφου, στο μπαλκόνι της οποίας κατέληξε η πρώτη πτώση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν, τόσο το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοχειρίας όσο και άλλα πιθανά σενάρια, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Τι προβληματίζει

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό, καθώς η αλληλουχία των γεγονότων παραμένει ασαφής και ιδιαίτερα ασυνήθιστη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.