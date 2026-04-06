Νέα επιτυχής αναχαίτιση εναέριου στόχου και συγκεκριμένα drone, καταγράφηκε από την ελληνική πυροβολαρχία αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής αεράμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντικείμενο που εντοπίστηκε στην περιοχή καταρρίφθηκε εγκαίρως, χωρίς να προκύψουν περαιτέρω συνέπειες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό της 19ης Μαρτίου, όταν τα ελληνικά συστήματα Patriot είχαν αναχαιτίσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που έχει εξαπλωθεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Σε άτυπη ενημέρωση, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε σε εμπλοκή στόχου, καταρρίπτοντας μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV).

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ελληνικής δύναμης στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η αναχαίτιση έγινε με βάση τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής.

Η ελληνική δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στην περιοχή, συμβάλλοντας στη λειτουργία της πολυεθνικής ασπίδας αεράμυνας.

Το επιτυχημένο προηγούμενο

Την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, το ελληνικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot είχε πετύχει την κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κινούνταν με ταχύτητα περίπου 4.000 χλμ./ώρα και κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, με αναφορές να εντοπίζουν την πορεία τους προς την πόλη Γιάνμπου (Yanbu).

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε την επιτυχή αναχαίτιση, υπογραμμίζοντας την υψηλή ετοιμότητα και την αξιομαχία της ελληνικής συστοιχίας.

Στο πεδίο του πολέμου

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Αξιωματούχος χαρακτήρισε «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» το πλήγμα αυτό, προσθέτοντας ότι συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος.

Σε άλλη επίθεση, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, όπως ανέφερε και πάλι το FARS.

Στις έξι το πρωί, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο «κύμα πληγμάτων» στην Τεχεράνη που έβαλε στο στόχαστρο «στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρονται ζημιές σε διάφορους πυκνοκατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας της Ισλαμικής Δημοκρατίας εξαιτίας νυχτερινών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Στο Ισραήλ, σωστικά συνεργεία ανέσυραν δυο πτώματα από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.