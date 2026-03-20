Η Ελλάδα μπήκε και επίσημα στην «φωτιά» του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν όταν Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 το πρωί Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα έχει αποστείλει πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία από το 2021 για την προστασία πετρελαϊκών κυρίως εγκαταστάσεων, μια πυροβολαρχία που από τις 28/2 και μετά έχει μεταφερθεί σε διαβαθμισμένη περιοχή.

Δένδιας: «Είμαι περήφανος»

Από το βήμα του συνεδρίου «East Macedonia Thrace Forum IV” που πραγματοποιεί το City Hub Events τη Alter Ego Media σε συνεργασία με την Tsomokos Communications στην Αλεξανδρούπολη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αποστολές προστασίας ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία – και προφανώς αυτή αφορά και το σημερινό περιστατικό – σημείωσε ότι «προστατεύουμε μια χώρα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, καθώς και τους πολίτες της ΕΕ», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων: «Είμαι περήφανος», τόνισε.

ΗΠΑ: «Ιστορική μέρα»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβης Μάθιου Γουίτακερ, συμμετέχοντας στο ίδιο πάνελ με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, χαρακτήρισε «ιστορική ημέρα» την ανάπτυξη του συστήματος Patriot, σημειώνοντας ότι «δείχνει πόσο σοβαρά έχει πάρει η Ελλάδα την άμυνα και τους συμμάχους της».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Εντονες αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση

Ωστόσο η πράξη αυτή της Ελλάδα, στο πλαίσιο των συμμαχικών υποχρεώσεων της, φέρει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας κ. Δένδια για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συνιστά ωμή παραδοχή της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι είχε εκφράσει από το 2021 την αντίθεσή του στους Patriot και είχε ζητήσει την ανάκλησή του».

ΚΚΕ: Κυνική ομολογία ενεργούς συμμετοχής

Από την πλευρά του το ΚΚΕ έκανε λόγο για «ωμές δηλώσεις που αποτελούν κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων».

ΠαΣοΚ: «Ο Δένδιας το εννοούσε ή του ξέφυγε;»

Ο υπεύθυνος του τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σε δήλωση του υποστήριξε πως «προφανώς η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός είχε αποκλείσει» ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος κ. Παύλος Γερουλάνος δήλωσε: «Έως εδώ καλά. Όμως, ο κ. υπουργός, επίσης, μας λέει έμμεσα πλην σαφώς ότι “προστατεύει (εν. η συστοιχία) το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών”. Αυτή η αναφορά του κ. Δένδια, εμμέσως πλην σαφώς εμπλέκει την Ελλάδα στην πολεμική σύρραξη. Το εννοούσε ή του ξέφυγε»;

Αντιπολίτευση και από την κοινή γνώμη

Σε δημοσκόπηση της Metron Analysis που δημοσίευσε το Mega, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενδιαφέρον έχει ότι το 72% λέει ότι η επίθεση εναντίον του Ιράν δεν είναι δικαιολογημένη και μόλις το 24% την χαρακτηρίζει «δικαιολογημένη.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Δένδιας τόνισε από την Αλεξανδρούπολη πως «ζούμε σε επαναστατικές εποχές» και ότι «όλα πρέπει να αλλάξουν αν θέλουμε να κρατήσουμε ασφαλείς τις κοινωνίες μας» ενώ περιέγραψε την ανάγκη αλλαγής στρατιωτικής αντίληψης.

Πάντως σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές «η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».