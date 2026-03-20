Από τη Δευτέρα 09 έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, διεξήχθη η τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας (LIVEX) «UVEX 1/26», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου.

Αυτός ο τύπος της άσκησης διεξάγεται για πρώτη φορά στο Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας. Στην άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ) και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) καθώς και μη επανδρωμένα οχήματα αέρος, επιφανείας και υποεπιφάνειας, κατασκευασμένα από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων του ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας αλλά και της εν γένει εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) του ΓΕΕΘΑ και το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΣ (306 ΕΒΤ), όπως η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone.

Η «UVEX 1/26» αποτελεί άσκηση τεχνικής φύσεως, με σκοπό την αξιολόγηση μη επανδρωμένων και καινοτόμων επιχειρησιακών συστημάτων, καθώς και τον έλεγχο των δυνατοτήτων και αντιδράσεων των συμμετεχουσών μονάδων σε σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η άσκηση διεξήχθη σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση (09 – 16 Μαρτίου 2026), πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία και δοκιμή των συμμετεχόντων συστημάτων, ενώ στη δεύτερη φάση (17-19 Μαρτίου 2026) εκτελέστηκε το κύριο μέρος της άσκησης εν πλω, με αξιολόγηση των συστημάτων επί του πεδίου.

Στιγμιότυπα από την άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού