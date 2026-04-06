Σε τελετή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα, τα υπουργεία Άμυνας του Ισραήλ και της Ελλάδας υπέγραψαν σήμερα 6 Απριλίου μια συμφωνία-ορόσημο για την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού, που αφορά την προμήθεια συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS (Precise & Universal Launching System) στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αξίας περίπου 750 εκατ. δολαρίων (περίπου 650 εκατ. ευρώ).

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Ταξίαρχος (ε.α.) Γιαΐρ Κούλας, Διευθυντής της SIBAT (Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας) του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), ο Γιχούντα Ούντι Βάρντι, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Τομέα Χερσαίων Συστημάτων της Elbit Systems, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κάτζ δήλωσε πως «Η συμφωνία αυτή, που ολοκληρώθηκε μετά την επίσκεψή μου στην Αθήνα και τις συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό μου για την προώθηση στρατηγικών πρωτοβουλιών — συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της αμυντικής συνεργασίας — αντικατοπτρίζει την εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ασφάλειας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας και την ισχυρή εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ιδιαίτερα εν μέσω πολέμου, οι ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες έχουν καταφέρει να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή τους, καλύπτοντας άμεσα τις επιχειρησιακές ανάγκες των IDF, ενώ ταυτόχρονα προωθούν διεθνείς στρατηγικές συμφωνίες. Αυτό αποδεικνύει τις προηγμένες τεχνολογικές μας δυνατότητες και τη μεγάλη ζήτηση για ισραηλινά συστήματα παγκοσμίως».

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας. Εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατηγική του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, υπό την ηγεσία του Υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κάτζ και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, Υποστρατήγου (ε.α.) Αμίρ Μπαράμ, για την επέκταση των ισραηλινών εξαγωγών άμυνας ως βασικό εργαλείο ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), προώθησης πολιτικών στόχων και ενδυνάμωσης της αμυντικής βιομηχανίας και της οικονομίας.

Το σύστημα PULS είναι ένα ευέλικτο, πολυ-αποστολικό οπλικό σύστημα σχεδιασμένο για την εκτόξευση ρουκετών σε διάφορες αποστάσεις. Θα προσφέρει στην Ελλάδα ακριβείς και επιχειρησιακά δοκιμασμένες δυνατότητες πλήγματος. Η Elbit Systems θα είναι ο κύριος ανάδοχος και θα προμηθεύσει εκτοξευτές PULS, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πακέτο πυρομαχικών, που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ρουκέτες, κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας για διαφορετικές εμβέλειες και περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions).

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί σε διάστημα τεσσάρων ετών, ενώ θα ακολουθήσει επιπλέον περίοδος δέκα ετών για υποστήριξη και συντήρηση. Σύμφωνα με τη στρατηγική του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας και την πολιτική κατεύθυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η συμφωνία περιλαμβάνει βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και παραγωγή επιμέρους συστημάτων από ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Άμυνας Ισραήλ Αμίρ Μπαράμ ανέφερε πως «εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, ευχαριστώ τους στρατηγικούς μας εταίρους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας για την εμπιστοσύνη τους στις ισραηλινές δυνατότητες και τη βιομηχανία μας.

Η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας εν μέσω πολέμου με το Ιράν αποδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή του Ισραήλ και την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε συμμάχους ακόμη και σε συνθήκες σύγκρουσης. Οι εξαγωγές άμυνας ενισχύουν τη στρατηγική μας και μας επιτρέπουν να επενδύουμε σε μελλοντικές τεχνολογίες».

Ο διευθυντής της SIBAT, Ταξίαρχος (ε.α.) Γιαΐρ Κούλας ανέφερε πως «η συνεργασία μας με την Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μια πραγματική στρατηγική συμμαχία. Η συμφωνία αυτή αποδεικνύει την ικανότητά μας να παρέχουμε προηγμένα συστήματα αιχμής. Η συμβολή των τοπικών βιομηχανιών και των δύο χωρών ενισχύει περαιτέρω αυτή τη συνεργασία».

Ενώ ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Elbit Systems, Μπετζαχέλ (Μπούτζι) Μαχλίς τόνισε πως «η Elbit Systems διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και το έργο αυτό την ενισχύει περαιτέρω. Η Ελλάδα προστίθεται σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν επιλέξει το σύστημα PULS, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ιδιαίτερα αποτελεσματικής και ευέλικτης λύσης για σύγχρονες απαιτήσεις πυροβολικού».