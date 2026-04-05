Στους 2-2,5 τόνους υπολογίζεται το βάρος του μπαλκονιού που έπεσε και καταπλάκωσε μία 43χρονη γυναίκα στην Κόρινθο.

Η άτυχη γυναίκα, που έχασε τη ζωή της, περνούσε από κάτω με τον σύζυγο και τα τρία ανήλικα παιδιά της όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι του υπό ανακαίνιση κτηρίου, που ήταν παραμελημένο εδώ και πολλά χρόνια. Η 43χρονη δεν πρόλαβε να αντιδράσει και εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο εργολάβος, που είχε αναλάβει τις τελευταίες ημέρες την ανακαίνιση του κτηρίου και ο μηχανικός συνελήφθησαν, με τις Αρχές να αναζητούν ακόμα τον ιδιοκτήτη.

Η 43χρονη διέμενε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για τις διακοπές του Πάσχα. Η ζωή του 10χρονου αγοριού που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Σειρά παρανομιών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA φαίνεται ότι έχει γίνει σειρά παρανομιών.

«Όταν γίνονται τέτοιες εργασίες πρέπει να περιφράζεται ο χώρος. Οι κανονισμοί είναι αυστηροί μέσα στον αστικό ιστό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργολάβος, αν έχει την εμπειρία, έπρεπε να περιφρουρήσει αυτή τη διαδικασία. Όταν γυμνώνεις τα σίδερα όλα είναι στον αέρα πια. Δεν θέλει πολλή ώρα, έστω μια κορδέλα» είπε ο Σ. Μπολάκης.