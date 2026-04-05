“Ένα ικανό μυρμήγκι βαρύνει- σε απόλυτη αξία- περισσότερο από έναν μέτριο πρωθυπουργό. Ο.Ελύτης, “Εκ του πλησίον”

Εκλογοδικείο δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί για να ελέγξει τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας και να αποφασίσει για κωλύματα ή ασυμβίβαστα που μπορεί να προκύψουν για τους εκλεγμένους, διότι καθώς φαίνεται και από το αυριανό διάγγελμα, δεν θα γίνουν εκλογές.

Ερωτοδικείο; Πιθανόν, αλλά όπως τότε, με την Βίκυ Μιχαλονάκου και τον Πέτρο Λεωτσάκο.

Trash TV. Trash Boυλή;

Πειράζει αν είναι και Αναθεωρητική;

Ενα πράγμα πειράζει, ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι απροετοίμαστο για ενδεχόμενο μεγάλο κλυδωνισμό. Και τον μεν υφιστάμενο- μικρό για τα μέτρα της Κυβέρνησης- κλυδωνισμό των σκανδαλων, δεν θα χρειαστεί να ανατρέξω στον Χρήστο Ράμμο για να με βεβαιώσει οτι “ποτέ η χώρα δεν βρέθηκε σε ανάλογη ηθική κατάπτωση” (” Τα Νέα”, 5/4/’26).

Τον μεγάλο όμως κλυδωνισμό που θα έρθει-μια σύρραξη με την αναθεωρητική Τουρκία φερειπείν- ποιοί πολιτικοί θα τον αντιπαρελθουν; Ποσο κοστίζει, για παράδειγμα, ο πανάκριβος θόλος του Δένδια – Αχιλλέα σε σχέση με τα φτηνά drones και τους πυραύλους που κατασκευάζει η Τουρκία; Ποιά είναι η μέριμνά μας για τις βασικές υποδομές;

Ποιά ομοψυχία διδάσκουν οι πολιτικοί ώστε να αντιμετωπισουμε τα χειρότερα;

Πόσο θα συμβάλλουν σε όλα αυτά τα ζώα που παρελαύνουν τα βράδια στις οθόνες μας μαζί με τα άλλα;