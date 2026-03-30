Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αμερικανοΐσραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν όπως μεταδίδει η El Pais.

Τώρα, μετά την απαγόρευση της χρήσης των βάσεων στη Ρότα (Cádiz) και στο Μορόν ντε λα Φροντέρα (Σεβίλλη) από μαχητικά αεροσκάφη ή αεροσκάφη ανεφοδιασμού που συμμετέχουν στην επίθεση, συνεχίζει στην ίδια λογική κατά του πολέμου των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και απαγορεύει τη χρήση του εναερίου χώρου της σε αμερικανικά αεροσκάφη που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, σύμφωνα με επιβεβαίωση στρατιωτικών πηγών.

Αντίδραση της Ισπανίας και για τον Λατίνο Πατριάρχη στην Ιερουσαλήμ

Η Ισπανία αντέδρασε και την απαγόρευση του Ισραήλ στον Λατίνο Πατριάρχη να προσευχηθεί στο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το AFP, h Ισπανία καλεί τον ανώτατο πρεσβευτή του Ισραήλ στη Μαδρίτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρεμπόδιση από την ισραηλινή αστυνομία της πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη στον ιερότερο χώρο του Χριστιανισμού στην Ιερουσαλήμ, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

– ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους»

«Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί, η καθολική λατρεία πρέπει να μπορεί να τελείται κανονικά», δήλωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στο ραδιοφωνικό σταθμό RAC1, αφότου εμποδίστηκε ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον ναό του Αγίου Τάφου.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι ο καρδινάλιος θα έχει και πάλι πρόσβαση στον χώρο και επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας για το μέτρο, καθώς η χώρα απαγορεύει τις συγκεντρώσεις σε συναγωγές, εκκλησίες και τζαμιά κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν.