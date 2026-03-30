Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν σε μονοκατοικία της οδού Αρριανού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Δευτέρας.

Μέσα στο διαμέρισμα, αντίκρισαν την 59χρονη ένοικο του σπιτιού νεκρή στο κρεβάτι της.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για παθολογικό θάνατο ή για εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.