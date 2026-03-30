Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Δευτέρα 30 Μαρτίου, στο Άστρος Κυνουρίας, όπου δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία που σημειώθηκε σε βουλκανιζατέρ.

Σύμφωνα με το astronews, οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου («παπαγαλάκι»). Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανύψωση το μηχάνημα άγγιξε καλώδια ρεύματος με αποτέλεσμα οι δύο εργαζόμενοι να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Το δυστύχημα ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.