Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και γεννά σοβαρά ερωτήματα αποκαλύφθηκε στου Ζωγράφου, όταν αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο σκηνικό μέσα σε διαμέρισμα της περιοχής. Δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, εντοπίστηκαν νεκρές, με τα πρώτα στοιχεία να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελίες συγγενών, οι οποίοι είχαν να δουν τις δύο γυναίκες εδώ και μήνες. Ετσι λοιπόν αποφάσισαν να απευθυνθούν στις αρχές ανησυχώντας για την τύχη τους καθώς δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα.

Το βράδυ της Κυριακής, αστυνομικοί μαζί με εισαγγελικό λειτουργό μπήκαν στο διαμέρισμα, εκεί διαπίστωσαν πως ένα από τα δωμάτια ήταν σφραγισμένο με δομικό υλικό, με την πόρτα να μοιάζει σχεδόν χτισμένη, γεγονός που προκάλεσε από την πρώτη στιγμή έντονο προβληματισμό.

Όταν άνοιξαν τον χώρο, εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών, ηλικίας 91 και 56 ετών, σε προχωρημένη σήψη. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ιατροδικαστής.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι και οι δύο πέθαναν πριν 3 μήνες και απλά ότι τις έβαλε στο δωμάτιο γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί.

Αύριο (Τρίτη 31/3) αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου.