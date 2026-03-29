Οι σύνεδροι του ΠαΣοΚ αποχωρήσαν από την αρένα του taekwonto λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου. Μέχρι να μεταβούν όμως προς τα αυτοκίνητα και τα ταξί που τους περίμεναν, στα «πηγαδάκια» που είχαν μεταξύ τους, κυριάρχησαν τρία θέματα.

Το πρώτο ήταν η προώθηση υποψηφιοτήτων, για την κρίσιμη διαδικασία ανάδειξης μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα. Το δεύτερο θέμα αφορούσε τη συνέχεια της βραδιά. Σύνεδροι κυρίως από την επαρχία, ως εκφραστές του «του παλιού ορθόδοξου ΠαΣοΚ» όπως έλεγαν, κανόνιζαν έξοδο για ποτό και ζύμωση, σε γνωστά μαγαζιά του κέντρου και της παραλιακής. Το τρίτο θέμα όμως ήταν ποιο… συνεδριακό. Πολλοί ήταν που αναρωτήθηκαν «ποιοι, αλλά και γιατί», διαφώνησαν με τις καταστατικές αλλαγές στην ψηφοφορία που είχε διεξαχθεί λίγα λεπτά νωρίτερα.

Στο τέλος της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου ψηφίστηκαν, από το σώμα των συνέδρων που είχαν μείνει στην αίθουσα, τα τρία κομβικά κείμενα του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠαΣοΚ. Το πρώτο κείμενο ήταν αυτό της διακήρυξης που μετονομάστηκε σε «κείμενο εθνικής στρατηγικής» και πέρασε ομόφωνα. Ικανοποιώντας έτσι και την πλευρά Δούκα που καλύφθηκε με το άρθρο 13 του κειμένου που συνέταξε ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων όπως είπε νωρίτερα από το βήμα καλύφθηκε και από τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη την Παρασκευή όταν ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ανέφερε πως «δεν υπάρχει κανέναν σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία». Αποφάσισε μάλιστα μετά από αυτές τις εξελίξεις να μην καταθέσει την πρόταση του για ψήφισμα στο συνέδριο που να διασφαλίζει πως το ΠαΣοΚ δεν θα συνεργαστεί με το κυβερνών κόμμα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δεύτερο θέμα ήταν αυτό του προγράμματος που το εισηγήθηκε ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ψηφίστηκε επίσης ομόφωνα. Στο τρίτο όμως κείμενο που αφορούσε τις καταστατικές αλλαγές υπήρξαν 8 διαφωνίες, σε ένα συγκεκριμένο άρθρο.

Όπως εξήγησε στο ΒΗΜΑ ο πρώην γραμματέας της Ν. ΠαΣοΚ Κώστας Πανταζής που ήταν ανάμεσα σε εκείνους που διαφοροποιήθηκαν «οι κατάστικτές αλλαγές δεν μπήκαν ποτέ σε διαβούλευση. Δεν μπορεί να υπάγονται σε ψηφοφορία καταστατικές αλλαγές, όπως είναι τα 13 περιφερειακά συμβούλια και να μην τα έχουμε συζητήσει τίποτα νωρίτερα» δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε τονίζοντας πως «όταν ψήφισαν οι 174.813 συμπολίτες μας για την ανάδειξη συνέδρων δεν ήξεραν τίποτα για αυτό το θέμα». Ωστόσο, η αλλαγή που είχε ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ παρουσία όλων των μελών του οργάνου, εγκρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας του σώματος.

Οι αλλαγές του συνεδρίου

Αποφασίστηκε επίσης η μετατροπή του ΠαΣοΚ – ΚΙΝΑΛ από πολυκομματικός φορέας, σε ενιαίο κόμμα, με τη διασφάλιση όμως της ποσόστωσης των διαφορετικών τάσεων του κόμματος. Μία κίνηση που εξασφαλίζει στο ΠαΣοΚ το μπόνους των 50 εδρών ,εάν και εφόσον, κερδίσει τις εκλογές.

Μία ακόμη απόφαση του συνεδρίου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις θητείες. Οι βουλευτές θα έχουν δικαίωμα να κάνουν μέχρι πέντε ολόκληρες θητείες, σύνολο δηλαδή 20 χρόνια στα έδρανα.

Οι ευρωβουλευτές με τη σειρά τους θα έχουν δικαίωμα για τρεις θητείες και 15 χρόνια σύνολο ετών στις Βρυξέλες. Ενώ για τη θητεία σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο μπαίνει κόφτης στις τέσσερις θητείες και τα 16 χρόνια παρουσία στο όργανο.

Τα ασυμβίβαστα

Παράλληλα, μετά από την χτεσινή απόφαση υπάρχει ασυμβίβαστο για τη συμμετοχή του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο έχει σταυρό προτίμησης. Ασυμβίβαστο όμως υπάρχει και για όσους συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠαΣοΚ. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν θα μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Μια ακόμη σημαντική καταστατική αλλαγή αφορά στα αριστίνδην μέλη της Κ.Ε. Σε αυτά προστίθενται ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠαΣοΚ. Με αυτή την αλλαγή ο Χάρης Δούκας θα μπορεί να συμμετάσχει στην νέα Κ.Ε. χωρίς να περάσει από τη σημερινή ψηφοφορία, όπως και οι Ανδρέας Σπυρόπουλος, Στέφανος Ξεκαλάκης, αλλά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο αριθμός μελών της κεντρικής επιτροπής μειώνεται από τα 300 μέλη στα 271, ενώ μείωση μελών υπάρχει και στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που θα είναι 23 από 31 που είναι σήμερα.

Οι ομιλίες

Η χθεσινή διαδικασία χαρακτηρίστηκε από το ενωτικό κλίμα και τις αποτύπωση των αμοιβαίων υποχωρήσεων σε επίπεδο κορυφής προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά. Το κλειστό γυμναστήριο στο Παλαιό Φάληρο γέμισε το μεσημέρι ξανά από συνέδρους, που άκουσαν τους δύο πρώην πρόεδρους του ΠαΣοΚ, που πήραν την σκυτάλη από τον Νίκο Ανδρουλάκη και κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος.

Ο Γιώργος Παπανδρέου στην ομιλία του υπογράμμισε πως «το ΠαΣοΚ επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα» και θύμισε σε όλους το δίλημμά του Κορνήλιου Καστορίαδη «σοσιαλισμός η βαρβαρότητα». Ενώ επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για ένα μοντέλο διακυβέρνησης που υπηρετεί τους λίγους και τους «ημέτερους». Απέρριψε το αφήγημα της κυβερνητικής σταθερότητας, χαρακτηρίζοντάς το ως «σταθερότητα αδικίας» που προσφέρει επιδόματα αντί για δικαιώματα και καλλιεργεί έναν «νέο ραγιαδισμό».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επιτέθηκε και εκείνος στην κυβέρνηση και σημείωσε πως «κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβαρύνει με τα δικά του προβλήματα τη χώρα». Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του κ. Βενιζέλου και στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπογραμμίζοντας πως επτά χρόνια μετά το 2019 ο κυβερνητικός απολογισμός περιλαμβάνει την γενίκευση κρίσης των θεσμών, ενώ από το 2021 που αναδύθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών εξελίχθηκε «σε υποκλοπή των θεσμών», προσθέτοντας πως η Νέα Δημοκρατία «αντί να κυβερνά διαχειρίζεται υποθέσεις και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση».

Στο βήμα του συνεδρίου ανέβηκαν και μίλησαν επίσης οι Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Στέφανος Παραστάτιδης, Παύλος Χρηστίδης και πλήθος συνέδρων από κάθε γωνιά της χώρας.

Οι διαδικασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται σήμερα με τις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε αργά το βράδυ και υπάρχουν 508 υποψηφιότητες για 271 θέσεις. Οι σύνεδροι που θα φτάσουν στην κάλπη θα έχουν δικαίωμα να βάλουν έως και 45 σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο