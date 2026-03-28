Σε μια ομιλία που χαρακτηρίστηκε από υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και μια ξεκάθαρη στρατηγική «νικηφόρας πορείας», ο Χάρης Δούκας, από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΠαΣοΚ έθεσε το πλαίσιο για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων κατέθεσε ένα πλαίσιο «3+1» προτάσεων και κάλεσε την παράταξη να εγκαταλείψει τη «στασιμότητα της δεύτερης θέσης» και να διεκδικήσει την εξουσία, προκειμένου να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και να προχωρήσει σε τολμηρές θεσμικές τομές.

Ο Χάρης Δούκας ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει να είναι ένα απλό σύνθημα, αλλά μια επιτακτική κοινωνική απαίτηση. Άσκησε δριμεία κριτική στη Νέα Δημοκρατία για «αδιαφανείς και αλαζονικές πρακτικές», δίνοντας έμφαση στις υποκλοπές και την υπονόμευση των θεσμών. «Αρνούμαι να δεχτώ ότι δεν θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει, ώστε να μην αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ να κερδίσουν για τρίτη φορά», δήλωσε με έμφαση, προσθέτοντας ότι το ΠαΣοΚ έχει ιστορική ευθύνη να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης για να διαλευκάνει υποθέσεις όπως τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Το «απαράβατο» όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία

Η πρώτη και πιο κατηγορηματική πρόταση του κ. Δούκα αφορούσε τον στρατηγικό προσανατολισμό του κόμματος μετά τις εκλογές. Ξεκαθάρισε ότι το ΠαΣοΚ δεν πρόκειται να γίνει «συνδιαχειριστής συντηρητικών πολιτικών», θέτοντας ως απαράβατο όρο την άρνηση οποιασδήποτε συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, ώστε να μην τις παίρνει ο άνεμος», ανέφερε επικαλούμενος τον Μανόλη Αναγνωστάκη, ζητώντας η δέσμευση αυτή να αποτελέσει ρητή απόφαση του Συνεδρίου. Φέροντας ως παράδειγμα την πτώση των ποσοστών του SPD στη Γερμανία, προειδοποίησε ότι η συνεργασία με τη συντήρηση αλλοιώνει την ταυτοτική βάση της προοδευτικής παράταξης.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα περιορίζει τις υπερεξουσίες του Πρωθυπουργού. Χαρακτήρισε το ελληνικό σύστημα ως ένα είδος «αιρετού μονάρχη» που προκαλεί έλλειμμα δημοκρατικής ισορροπίας και πρότεινε την ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε μέσω άμεσης εκλογής από τον λαό είτε μέσω διευρυμένων ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων.

Παράλληλα, εισηγήθηκε τον σαφέστερο διαχωρισμό μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, προτείνοντας τη μερική ασυμβατότητα μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας. «Όσο το κράτος λειτουργεί ως προέκταση του πολιτικού γραφείου, η δημοκρατία θα παραμένει ευάλωτη», σημείωσε, στοχεύοντας στο σπάσιμο του πελατειακού μηχανισμού στη διοίκηση.

Εθνική κυριαρχία, δημόσια αγαθά και κοινωνική δικαιοσύνη

Ο κ. Δούκας έθεσε σε προτεραιότητα την προστασία των δημόσιων αγαθών, καταγγέλλοντας την εμπορευματοποίηση του νερού και την απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στον κίνδυνο «αφελληνισμού» της οικονομίας μέσω των ξένων funds και της πώλησης στρατηγικών υποδομών. «Η εθνική κυριαρχία σήμερα δεν χάνεται μόνο στα πεδία των μαχών αλλά στις συμβάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, πρότεινε την τολμηρή φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων των τραπεζών, ενώ στον τομέα της αποκέντρωσης ζήτησε μια γενναία μεταρρύθμιση που θα δίνει πόρους και αρμοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Πρόσκληση για προγραμματική ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων

Αντλώντας έμπνευση από τις ιστορικές παρακαταθήκες του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου, ο Χάρης Δούκας κάλεσε σε έναν ευρύ προγραμματικό διάλογο με τις δυνάμεις της Αριστεράς και της Οικολογίας. Παραπέμποντας στα παραδείγματα των Γάλλων και Ιταλών Σοσιαλιστών, υποστήριξε ότι οι μεγάλες τομές προκύπτουν μέσα από συγκλίσεις. «Είμαστε εμείς του ΠαΣοΚ η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο και κάθε γενναίο άνοιγμα ενδυναμώνει την κυβερνητική προοπτική μας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές είναι δεδομένη.

Η τελευταία πρόταση του κ. Δούκα αφορούσε τη λειτουργία του ίδιου του κινήματος. Ζήτησε την ενεργοποίηση των οργάνων και τον σεβασμό στον πλουραλισμό, απορρίπτοντας την καχυποψία απέναντι σε όσους διαφωνούν με την ηγεσία. Πρότεινε την καθιέρωση προκριματικών εκλογών για τα ψηφοδέλτια, ώστε να δοθεί ισχυρή φωνή στη βάση του κόμματος.

Κλείνοντας με το σύνθημα του Γαλλικού Μάη του ’68, «Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι εμείς ποιος;», ο Χάρης Δούκας κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ σε έναν κοινό αγώνα για να γίνει η παράταξη ξανά ο εκφραστής της λαϊκής πλειοψηφίας. «Η απάντηση είναι καθαρή: Εμείς. Το ΠΑΣΟΚ. Τώρα», κατέληξε καταχειροκροτούμενος.

