Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν από τους βασικούς ομιλητές της δεύτερης ημέρας στο συνέδριο του ΠαΣοΚ. Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος ανοίγοντας την ομιλία του συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ομιλία του την οποία χαρακτήρισε «στιβαρή».

Στη συνέχεια ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε ότι οι πολίτες: «δεν ψάχνουν εναλλακτική λύση απέναντι στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά λύση απέναντι στο πρόβλημα που είναι η Κυβέρνηση και τα αδιέξοδά της τα οποία δεν μπορεί να τα καθιστά προβλήματα της χώρας«,.

«Τα πράγματα είναι τόσο πολύπλοκα που κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβαρύνει με τα δικά του προβλήματα τη χώρα» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος. Έπειτα ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ έκανε αναδρομή στα επτά χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα του κόμματος λέγοντας: «Το ΠαΣοΚ οφείλει έναντι της χώρας να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του, την καλύτερη δυνατή επίδοση που το καθιστά πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό, σε όλους τους πολίτες αδιαμεσολάβητα καθώς αυτοί δεν είναι αιχμάλωτοι των εκλογικών τους επιλογών. Το ΠαΣοΚ οφείλει να διακηρύξει την πολιτική και προγραμματική του αυτονομία. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται από ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων».

Κλείνοντας ο κ. Βενιζέλος τόνισε: «Το μεγάλο στοίχημα είναι η σύναψη νέου κοινωνικού συμβολαίου που δεν επιδίωξε καν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μόνο στη βάση ενός τέτοιου συμβολαίου η χώρα μπορεί να αποκτήσει εθνική στρατηγική και αναπτυξιακά προτάγματα ανάλογα των σημερινών προκλήσεων. Εύχομαι το συνέδριο του ΠαΣοΚ να ανταποκριθεί στην πρόκληση της συγκυρίας αν θέλει να επικοινωνήσει με την πρόκληση της ιστορία».

Μηνύματα συσπείρωσης και στόχος ο μοναχικός δρόμος

Από το πρωί πολλά στελέχη του ΠαΣοΚ έχουν πάρει το λόγο κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου. Τα κοινά σημεία των ομιλιών είναι η ανάγκη για συσπείρωση και ως ξεκάθαρος στόχος τέθηκε από όσους μίλησαν η εκλογική ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Γιώργος Παπανδρέου στην ομιλία του επέλεξε τη φράση του Κορνήλιου Καστοριάδη «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» για να περιγράψει το δίλημμα της εποχής. Στη συνέχεια επεσήμανε ότι πρέπει «να κάνουμε τη λέξη “Δημοκρατία” ξανά επικίνδυνη για τα κατεστημένα — και λυτρωτική για τους πολλούς», ενώ επιτέθηκε και τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από την πλευρά της η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία και ξεκαθάρισε πως «αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά τη ΝΔ, όχι να τη συμπληρώσουμε»