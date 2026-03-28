«Εμάς που είμαστε σήμερα εδώ προσπαθούν κάθε μέρα να μας πνίξουν με τόνους φόβου και ανασφάλειας γιατί πίστευαν ότι θα τα παρατούσαμε, ότι θα αρκούμασταν απλώς να ζούμε με τη νοσταλγία ενός ένδοξου παρελθόντος. Γελάστηκαν γιατί ήσυχοι και συμβιβασμένοι δεν ήμασταν ποτέ αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε πάντα ενοχλητικοί και απαιτητικοί», τόνισε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης μιλώντας στο Συνέδριο του ΠαΣοΚ.

Σημείωσε ότι στο συνέδριο σήμερα «έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, να σπάσουμε την κανονικότητα του φόβου και της ανασφάλειας, να πείσουμε την κοινωνία να μας εμπιστευτεί ξανά. Ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε την ΑΕ του Μαξίμου χωρίς να προσφέρουμε άλλοθι αντισυστηματικότητας», είπε, υποστηρίζοντας ότι «μόνο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να κάνουμε πράξη το αίτημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που είναι να τους γυρίσουμε ανάποδα το τραπέζι που μαγειρεύουν και που φτιάχνουν τεχνητούς μονόδρομους και λύσεις ανάγκης».

Σημείωσε ότι «για να μπορέσουμε να πετύχουμε δεν φτάνει απλώς να υπενθυμίζουμε το ένδοξο παρελθόν αλλά έχουμε χρέος να προετοιμάσουμε σήμερα τη μορφή που θέλουμε να έχει το ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2030 και αυτή η μορφή περνάει μέσα από τις σημερινές μας συλλογικές αποφάσεις».

Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε το ερώτημα: «Θέλουμε ένα κόμμα συμπληρωματικό δήθεν για να μην αποσταθεροποιηθεί η χώρα ή ένα κόμμα που γίνεται ξανά μεγάλη δημοκρατική παράταξη και κίνημα που διευρύνεται στην κοινωνία και γίνεται πρωταγωνιστής στην αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος;».

Υπογράμμισε ότι «σήμερα η απάντηση πρέπει να είναι καθαρή, όπως καθαρή πρέπει να είναι και η διαχωριστική γραμμή, χωρίς αστερίσκους, με τη δεξιά, με τη δεξιά του Μητσοτάκη αλλά και τη δεξιά οποιουδήποτε την εκπροσωπεί». Δεύτερον, τόνισε, η διαχωριστική αυτή γραμμή πρέπει να μπαίνει όχι μόνο στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά να τέμνει κάθετα κάθε πεδίο πολιτικής (συνδικάτα, επιμελητήρια, αυτοδιοίκηση κτλ). Τόνισε, τρίτον, ότι η διεύρυνση της παράταξης ειναι αναγκαία και πως η νίκη περνάει μέσα από ένα κόμμα, ανοικτό, δυναμικό, με αυτοπεποίθηση και όχι ένα κόμμα κλειστό στον εαυτό του ή φοβικό.

«Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε με αυτούς που το παίζουν ανταγωνιστές στον προοδευτικό χώρο», σχολίασε, για να υπογραμμίσει ότι όμως η διεύρυνση αυτή δεν μπροεί να γίνεται απλώς με όρους «αντι-», αλλά να υπάρχει η παραδοχή «αυτονόητων» όπως, ανέφερε ο κ. Χριστοδουλάκης, ότι τη χώρα το 2009 τη χρεοκόπησε η ΝΔ και ο Καραμανλής και ότι κάποιοι ενώ είχαν επιλογή νομιμοποίησαν «την Ακροδεξιά του Καμένου». Ρώτησε, τέταρτον, αν «θέλουμε ένα κόμμα που δίνει αξία στα μέλη του ή των περαστικών που με 2 ευρώ γίνονται ισότιμοι στη συναπόφαση». «Εγώ λέω να δώσουμε ξανά αξία στα μέλη και τις οργανώσεις μας, στον διάλογο και τη συλλογική δημοκρατική λειτουργία μας. Ναι σε αυτούς που δηλώνουν παρόντες και στα εύκολα και στα δύσκολα, όχι στους περαστικούς και στους εντεταλμένους των κάθε λογής συμφερόντων», σχολίασε. Πέμπτον, πρότεινε την επανασύσταση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με δικά της όργανα και αυτοτέλεια.

Ο κ. Χριστοδουλάκης σημείωσε ότι «η δική μας δύναμη δεν πηγάζει από τα συστημικά συμφέροντα, αλλά είναι η αντοχή των ιδεών μας, η επιμονή στις πολιτικές μας αρχές και τις αξίες μας. Ειμαστε εδώ, εμείς συνεχίζουμε, επιμένουμε και ελπίζουμε».