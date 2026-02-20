Υπό την επήρεια αλκοόλ, σε ποσοστό υπερδιπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου, εντοπίστηκε ο 28χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 74χρονη γυναίκα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,24 mg/lt. Ο νεαρός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, στο ρεύμα προς Κυψέλη. Η 74χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.