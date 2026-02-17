Φθορές σε πέντε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι προκάλεσε τραγουδίστρια. Η 36χρονη, όπως αποδείχτηκε, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό έγινε στους πρόποδες του Λυκαβηττού, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου λίγο πριν τις πέντε τα ξημερώματα. Η τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 36χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l. Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.

Η τραγουδίστρια συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.