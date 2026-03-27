5 το πρωί: Μεταξύ εκεχειρίας και κλιμάκωσης – Στα 920€ ο κατώτατος – Έρχεται η Deborah
Νέα αναδίπλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δίνει 10ήμερη παράταση στην «ενεργειακή εκεχειρία» με το Ιράν, την ώρα που οι αγορές πιέζουν και το διπλωματικό τοπίο παραμένει θολό, με σενάρια κλιμάκωσης να παραμένουν στο τραπέζι
«Καρότο και μαστίγιο» Τραμπ
- Παράταση Τραμπ στη διπλωματία με το Ιράν: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει παράταση 10 ημερών σε μια άτυπη «ενεργειακή εκεχειρία», αποφεύγοντας πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, ωστόσο η ιρανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στο αμερικανικό πλαίσιο συμφωνίας 15 σημείων.
- Σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης παραμένουν στο τραπέζι: Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προχωρά σε κινητοποίηση πολιτών για εθελοντικές περιπολίες στην πρωτεύουσα, ενώ δηλώνει ότι μπορεί να απαντήσει δυναμικά σε πιθανή αμερικανική επίθεση.
- Ισραηλινά πλήγματα και διεθνείς πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων και ενισχύει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ κλιμακώνονται. Παράλληλα, διεθνείς παρεμβάσεις –από τις χώρες της G7 έως πρωτοβουλίες της Γαλλίας για το Στενό του Ορμούζ– επιχειρούν να δημιουργήσουν συνθήκες αποκλιμάκωσης στην περιοχή.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι αντιδράσεις
- Η Κυβερνητική Εξαγγελία: Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ μικτά, όπως ανακοίνωσαν πρωθυπουργός και αρμόδιοι υπουργοί, σημειώνοντας την έκτη αύξηση από το 2019, με συνολική άνοδο 41,5%. Η παρέμβαση αυτή συμπαρασύρει τριετίες, επιδόματα και μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο. Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με ορίζοντα το 2027, για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και βασικό στα 950 ευρώ, εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων.
- Κριτική της αντιπολίτευσης: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν την αύξηση «ανεπαρκή» και «κοροϊδία», τονίζοντας ότι το καθαρό όφελος (περίπου 30 ευρώ μηνιαίως) εξανεμίζεται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση. Επισημαίνουν ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει από τις χαμηλότερες στην ΕΕ, ενώ ζητούν την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ουσιαστικά μέτρα κατά της κερδοσκοπίας, για την ανακούφιση των νοικοκυριών.
- Αριθμητικά δεδομένα και κλάδοι: Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μικτά. Η αύξηση 4,55% διαμορφώνει το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών στα 41,09 ευρώ. Στον ιδιωτικό τομέα, το καθαρό ποσό για έναν άγαμο εργαζόμενο ορίζεται στα 772 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες μπορεί να φτάσει τα 959 ευρώ καθαρά. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική μισθολογική υπεροχή στη βιομηχανία, με 20 κλάδους της μεταποίησης να προσφέρουν μέσες αποδοχές άνω του γενικού μέσου όρου της οικονομίας.
Κακοκαιρία «Deborah» και «ψυχρό ποδαρικό» Απριλίου
- Ο καιρός σήμερα: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται σήμερα Παρασκευή, με σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα κινηθούν μεταξύ 4-6 μποφόρ, και η θερμοκρασία ανάλογα την περιοχή, προβλέπεται στους 14-19°C.
- Κακοκαιρία Deborah: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονατι στα δυτικά, νότια και ανατολικό Αιγαίο με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται στα ηπειρωτικά, ενώ πρόκειται να χιονίσει στα ορεινά. Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και σε Κρήτη και νότιες Κυκλάδες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως και την Κυριακή.
- Χειμωνιάτικο ξεκίνημα Απριλίου: Ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοδυτική Ευρώπη θα φέρουν χαμηλές θερμοκρασίες, άστατο καιρό και τοπικές βροχές/χιόνια τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν βόρειοι-βορειοδυτικοί, ενισχύοντας την αίσθηση κρύου. Στις πεδινές περιοχές, οι θερμοκρασίες ίσως πέσουν κοντά ή κάτω από το μηδέν, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.
Instagram και YouTube θα καταβάλουν 6 εκατ. δολ. για εθισμό 20χρονης
- Ιστορική απόφαση: Το δικαστήριο του Λος Άντζελες καταδίκασε Meta και YouTube να καταβάλουν 6 εκατ. δολάρια σε 20χρονη γυναίκα («KGM») για ψυχική βλάβη, δημιουργώντας νομικό προηγούμενο για τις ευθύνες των εταιρειών κοινωνικών μέσων.
- Σοβαρές συνέπειες από τη χρήση: Η ενάγουσα ανέφερε εθισμό σε YouTube και Instagram από μικρή ηλικία, με κατάθλιψη από τα 10, σωματική δυσμορφική διαταραχή και κοινωνική φοβία, επηρεάζοντας τις σχολικές και οικογενειακές της σχέσεις.
- Αντίδραση εταιρειών και συνέπειες: Η Meta και το YouTube σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, υποστηρίζοντας ότι η ψυχική υγεία των εφήβων δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία εφαρμογή, με την υπόθεση να ανοίγει το δρόμο για δεκάδες παρόμοιες αγωγές στην Καλιφόρνια τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, οι ενάγοντες είναι περισσότερα από 1.600 άτομα, με αποτέλεσμα να αναμένονται περισσότερες από 20 παρόμοιες δίκες τα επόμενα δύο χρόνια.
ΔΟΕ: Νέα πολιτική αποκλειστικά για βιολογικές γυναίκες
- Το Γονίδιο SRY ως κριτήριο επιλεξιμότητας: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028», η συμμετοχή στη γυναικεία κατηγορία θα περιορίζεται αποκλειστικά σε βιολογικές γυναίκες. Η επιλεξιμότητα θα κρίνεται μέσω εφάπαξ ελέγχου για το γονίδιο SRY, το οποίο πυροδοτεί την ανδρική ανάπτυξη. Η ΔΟΕ θεωρεί τη μέθοδο αυτή ως την ακριβέστερη επιστημονική απόδειξη, διασφαλίζοντας ότι οι αθλήτριες που θα συμμετέχουν, δεν έχουν επωφεληθεί από τις αναβολικές επιδράσεις της ανδρικής εφηβείας.
- Προτεραιότητα σε δικαιοσύνη και ασφάλεια: Η νέα πολιτική δίνει έμφαση στον δίκαιο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε αθλήματα δύναμης, ταχύτητας και επαφής. Η παρουσία του γονιδίου SRY συνδέεται με πλεονεκτήματα σε μυϊκή μάζα και οστική πυκνότητα, που, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό και θέτουν θέματα ασφαλείας σε μαχητικά αθλήματα. Αθλήτριες με θετικό δείγμα, συμπεριλαμβανομένων τρανς γυναικών, θα μπορούν να αγωνίζονται πλέον μόνο σε ανδρικές ή «ανοιχτές» κατηγορίες.
- Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις: Η απόφαση δίχασε την αθλητική κοινότητα, με τις ομοσπονδίες Στίβου και Υγρού Στίβου να τη χαιρετίζουν, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων την καταγγέλλουν ως παραβίαση της ιδιωτικότητας. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, ενόψει του 2028, αντικαθιστώντας το πλαίσιο του 2021 και θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της γυναικείας κατηγορίας και της έμφυλης ισότητας στον πρωταθλητισμό.
