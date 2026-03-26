Με απόφαση του δικαστηρίου του Λος Άντζελες, που χαρακτηρίστηκε «ιστορική» οι εταιρείες Meta και YouTube καλούνται να καταβάλλουν αποζημίωση 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια 20χρονη γυναίκα, η οποία για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, αναφέρεται με τα αρχικά KGM. Η απόφαση δημιουργεί σημαντικό νομικό προηγούμενο για τις ευθύνες των εταιρειών κοινωνικών μέσων απέναντι στους νέους.

Η KGM κατέθεσε ότι εθίστηκε στο YouTube από την ηλικία των έξι ετών και στο Instagram από τα εννέα της χρόνια. Όπως ανέφερε, η συνεχής χρήση των πλατφορμών είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας την σε κατάθλιψη ήδη από την ηλικία των δέκα ετών. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η χρήση των κοινωνικών μέσων επηρέασε αρνητικά τις οικογενειακές και σχολικές της σχέσεις, ενώ στα 13 της διαγνώστηκε με σωματική δυσμορφική διαταραχή και κοινωνική φοβία.

Μετά από σχεδόν εννέα μέρες εννέα ημέρες διαβουλεύσεων και έξι εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες, έκρινε ότι οι δύο εταιρείες ενήργησαν με αμέλεια. Δεν παρείχαν επαρκείς προειδοποιήσεις σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους των πλατφορμών τους. Σύμφωνα με την απόφαση, η Meta καλείται να καταβάλει το 70% της αποζημίωσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από το YouTube, μετέδωσε το NPR.

Η ετυμηγορία της επιτροπής ενόρκων ήταν ξεκάθαρη, καθώς με ψήφους 10-2 κρίθηκε ότι η αμέλεια των εταιρειών αποτέλεσε ουσιαστικό παράγοντα που προκάλεσε βλάβη στην ενάγουσα. Επίσης κρίθηκε ότι οι εταιρείες γνώριζαν τους κινδύνους του σχεδιασμού των προϊόντων τους. Η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς ανοίγει τον δρόμο για παρόμοιες αγωγές στο μέλλον.

Η Meta και το YouTube αντέδρασαν άμεσα. Δήλωσαν ότι διαφωνούν με την απόφαση και ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση. Ο εκπρόσωπος της Meta υποστήριξε ότι η ψυχική υγεία των εφήβων είναι ένα σύνθετο ζήτημα που δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο εφαρμογή. Από την πλευρά του, το YouTube τόνισε ότι η υπόθεση παρερμηνεύει τον ρόλο της πλατφόρμας, τονίζοντας ότι πρόκειται για υπηρεσία ροής περιεχομένου και όχι για μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς αγωγών που έχουν κατατεθεί στην Καλιφόρνια κατά μεγάλων εταιρειών κοινωνικών μέσων, όπως το TikTok και η Snap. Οι ενάγοντες είναι περισσότερα από 1.600 άτομα. Αναμένονται περισσότερες από 20 παρόμοιες δίκες τα επόμενα δύο χρόνια.