Άστατος αναμένεται ο καιρός την Παρασκευή, με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά η κακοκαιρία θα περάσει στο Αιγαίο, με καταιγίδες από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο ήπιες και διάσπαρτες στα ανατολικά ηπειρωτικά και χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Η θερμοκρασία σε πτώση στα δυτικά και βόρεια θα πλησιάσει έως 14 – 16 βαθμούς, 17 στα ανατολικά ηπειρωτικά και 20 οι μέγιστες τιμές στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 – 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός το πρωί θα είναι αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 12 – 17 βαθμούς, ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι 6 – 7 μποφόρ, το βράδυ θα υποχωρήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενούς ως και μέτριας έντασης βροχές, με σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 10 – 15 βαθμούς, με νότιους ανέμους στον Θερμαϊκό 3 – 5 μποφόρ, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους.

Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο των φαινομένων την Παρασκευή, 27 Μαρτίου, από το μεσημέρι έως και το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρής Κολυδάς το σύστημα θέλει προσοχή, καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει τοπικές καταιγίδες στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ENS meteogram, το μέγιστο πιθανό ύψος υετού μέσα σε ένα εξάωρο μπορεί να φτάσει τα 10 έως 14 χιλιοστά. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για πιο ήπια φαινόμενα, της τάξης των 2 έως 6 χιλιοστών.

Αντίστοιχσα, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μιλά για μια απολύτως τυπική μεταβολή για τον Μάρτιο. Σημειώνει πως οι βροχές στο Λεκανοπέδιο θα είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προσθέτει επίσης ότι το πέρασμα από την πρωτεύουσα δεν αναμένεται να αφήσει κάτι το ιδιαίτερα «αξιόλογο».

Οι 3 «κόκκινες» ζώνες της κακοκαιρίας

Στην υπόλοιπη χώρα, η κακοκαιρία θα χτυπήσει με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τρεις γεωγραφικές ζώνες, όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το επόμενο 48ωρο: