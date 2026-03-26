Σε ακόμα μια αναδίπλωση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς παρά τα σκληρά λόγια και τις απειλές, αποφάσισε -πιθανότατα υπό την πίεση της κατάρρευσης των αγορών και της ανόδου του πετρελαίου– να δώσει παράταση δέκα ημερών σε μια μονομερή ουσιαστικά ενεργειακή εκεχειρία (δεν θα γίνουν στόχοι οι ιρανικές ενεργειακές υποδομές).

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δίνει παράταση μέχρι τις 6 Απριλίου, για να δοθεί χρόνος στις συνομιλίες με το Ιράν, τις οποίες ο ίδιος υποστηρίζει ότι συνεχίζονται και ότι πάνε καλά, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη και η ιρανική ηγεσία ουσιαστικά με την στάση τους διαψεύδουν ότι αυτές πράγματι διεξάγονται.

Μυστήριο με τις διαπραγματεύσεις

Πιο συγκεκριμένα μέσω διαφόρων καναλιών το Ιράν ανέφερε ότι όντως έλαβε ένα πλαίσιο συμφωνίας από τις ΗΠΑ 15 σημείων, όμως η εκτίμηση για αυτό είναι πως δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης και πως -σύμφωνα τουλάχιστον με την WSJ- θα πρέπει να αποσυρθεί από το τραπέζι για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Το Ιράν δε φαίνεται να επιμένει πως για να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να γίνουν δεκτοί οι όροι που το ίδιο έχει θέσει, για εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτο μέρος, αποζημιώσεις και αποκλειστικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, σημαντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τον περιορισμό της υποστήριξης προς συμμάχους της Τεχεράνης στην περιοχή, καθώς και ανώτατα όρια στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Το Ιράν συνεχίζει να απορρίπτει το ενδεχόμενο να δεσμευτεί σε μόνιμη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου, αν και εμφανίζεται πρόθυμο να εξετάσει περιορισμούς, όπως η αραίωση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, στο Τελ Αβίβ εκτιμούν ότι μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, αν και παραμένουν σημαντικές διαφωνίες. Η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένει να ενημερωθεί εκ των προτέρων σε περίπτωση που υπάρξει ανακοίνωση για κατάπαυση πυρός, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να επανέλαβε τις «κόκκινες γραμμές» του Ισραήλ σε επικοινωνία που είχε με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σενάρια χερσαίας επίθεσης και κινητοποίηση στο Ιράν

Τα παραπάνω έρχονται βέβαια την ώρα που υπάρχουν αναφορές -από ισραηλινά μέσα- πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλίνει προς την «λύση» μιας χερσαίας επίθεσης κατά του Ιράν (ήδη έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στην περιοχή αμερικανικές δυνάμεις), ενώ το Ιράν εμφανίζεται επίσης έτοιμο να απαντήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς ήδη υπάρχουν αναφορές ότι κινητοποιεί τους πολίτες για να αναλάβουν καθήκοντα ασφλαείας σε εθελοντική βάση.

Όπως έγινε γνωστό οι ιρανικές Αρχές έδωσαν το πράσινο φως στους πολίτες ηλικίας άνω των 12 ετών να συμμετέχουν σε ομάδες εθελοντών που θα κάνουν περιπολίες στην Τεχεράνη. Επιπλέον υπήρξαν αναφορές από μέσα ενημέρωσης που επικαλούνταν το πρακτορείο Tansim, ότι η Τεχεράνη υποστηρίζει πως μια αμερικανική επίθεση θα απαντηθεί από περίπου ένα εκατομμύριο στρατιώτες.

Τι κάνει το Ισραήλ

Στο μεταξύ το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει στόχους εντός του Ιράν, προχωρώντας σε τακτικές ανακοινώσεις σχετικά με το πλήθος, αλλά και τους στόχους των επιθέσεων. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε αυτό το ηλεκτρισμένο κλίμα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρέζα Τανγκσίρι, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στο ίδιο πλαίσιο πάντως ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Ισραήλ ενισχύει σημαντικά τις δυνάμεις του που επιχειρούν πλέον εντός του Λιβάνου, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες με τους μαχητές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από το μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον δύο στρατιώτες του Ισραήλ έχασαν την ζωή τους, ενώ όσον αφορά στον απολογισμό από τα ισραηλινά πλήγματα στην χώρα, οι νεκροί έχουν πλέον ξεπεράσει τα 1100 άτομα.

Με αφορμή την επιχείρηση στον Λίβανο πάντως στο Ισραήλ ξεκίνησε μια τεράστια συζήτηση σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε προσωπικό για τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), με την ηγεσία τους να υποστηρίζει ότι αυτές εξαιτίας της εξάπλωσης των επιχειρήσεων σε μεγάλη έκταση έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κατάρρευσης.

Διεθνείς πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση

Την ίδια στιγμή πάντως, οι χώρες της G7 δηλώνουν ότι επιδιώκουν τη δημιουργία συνθηκών για μια διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, ενώ και άλλοι διεθνείς παράγοντες, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, αναφέρουν ότι καταβάλλουν προσπάθειες για τη μείωση της έντασης και την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Παράλληλα, διεθνείς πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη διατήρηση ανοικτών των ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων της περιοχής. Η Γαλλία συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 35 χωρών για τον συντονισμό ενεργειών που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.